Армия России достаточно сильна для того, чтобы оказать сопротивление любой стране, которая попытается осуществить против РФ интервенцию. Об этом в интервью ФАН рассказал член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог и историк Богдан Безпалько.

Посол Польши в Берлине Анджей Пшилембски заявил, что Варшаву беспокоит строительство газопровода «Северный поток — 2»: он якобы позволит России модернизировать армию. Он добавил, что польские власти вместе с Германией, Европой и США должны ослабить Москву.

«Странно, что Германия, с одной стороны, поддерживает санкции, а с другой стороны — предоставляет России огромные суммы на военные расходы. Европейцы не должны этого делать. Нам надо ослабить русских», — сказал он.

Дипломат признал, что при этом в Польше любят русских, однако «готовы бороться с ними» в случае необходимости. Варшава якобы чувствует «угрозу», исходящую от Москвы и от Берлина, на протяжении многих веков, и хочет обезопасить себя. Для этого, как считает Анджей Пшилембски Варшава готова бороться с Российской Федерацией.

«Я говорю это не с ненавистью, но с ощущением угрозы. У нас, поляков, позади полная страданий история, связанная с обоими соседями — Германией и Россией. И нам больше не нужен такой опыт. У нас есть кое-что общее с Россией: поляки поют русские песни, смотрят российские фильмы, но мы также готовы при необходимости бороться с ними», — указал он.

Пшилембски заключил, что польские власти решили не покупать российский газ с конца 2022 года. Чтобы стать энергетически независимой от России, страна собирается закончить строительство Балтийского трубопровода из Норвегии и покупать сжиженный газ у Катара и Кувейта.

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал слова польского дипломата. По его словам, это Польша на протяжении веков пыталась «поглотить» Россию.

«Как историка меня прежде всего удивило его высказывание о том, что это Россия угрожала Польше на протяжении веков. Скорее всего, наоборот — Речь Посполитая хотела поглотить Россию. Памятник Минину и Пожарскому у нас на Красной площади как раз стоит в честь того, что сделать это не удалось. Я напомню, что польские интервенты доходили до города Галич Костромской области», — сказал собеседник ФАН.

Спикер ответил дипломату из Польши и на призыв «ослабить русских». Богдан Беспалько уверен, что армия России достаточно сильна для того, чтобы оказать сопротивление любой стране, которая попытается осуществить против РФ интервенцию.

«Что касается заявления по поводу «Северного потока — 2», то в нем нет ничего удивительного. Но я думаю, что это не сколько голос Польши, сколько голос США. Для них сотрудничество между Германией и Россией абсолютно недопустимо, потому что это усиливает ФРГ, Европейский союз и РФ. Безусловно, часть получаемой прибыли Россия вправе направить на любые задачи, в том числе и на модернизацию армии. Но российская армия и так достаточно сильна для того, чтобы оказать сопротивление любой стране, которая попытается осуществить против нас интервенцию. Неважно — Польша или Соединенные Штаты. Мы всегда сможем нанести неприемлемый ущерб любой из стран-агрессоров», — указал спикер.

Рассказал Богдан Безпалько и о том, что если бы Польша не шла в фарватере Соединенных Штатов, то могла стать не только оператором «Северного потока — 2», но и хорошим экономическим, политическим союзником Российской Федерации.

«На месте польского посла я бы задумался об опыте XX века, когда страну использовали в качестве «пушечного мяса» сначала британцы, а теперь пытаются это делать и американцы. Для Польши выгодно со всех точек зрения — геополитической и экономической — сотрудничать с нашей страной. Варшава могла бы и сама быть оператором «Северного потока — 2». Но очевидно, что политические и прочие амбиции мешают польским лидерам прийти к разумному мнению. К сожалению, могу констатировать, что Польша — субъект манипуляции со стороны Вашингтона, который обладает некой мерой самостоятельности, но исключительно в той степени, в какой это соответствует идеологии русофобии», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что российский сенатор Алексей Пушков обвинил западные страны в распространении дезинформации о военных планах РФ «по захвату стран НАТО», граничащих с Калининградской областью.



