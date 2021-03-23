Зоозащитница: В городах России нет опасных собачьих стай, они остались только в селе

Санкт-Петербург, 23 марта. Собачьи стаи обитают только в глубинке России, заявила член Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными Ольга Фаттуш на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я сторонник программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск) и не согласна, что вся наша страна насыщена опасными собачьими стаями. Есть регионы, которым это присуще, какие-то сельские местности, регионы, где не работала программа ОСВВ. Когда я езжу по Ленинградской области, то не вижу огромных стай собак, потому что программа работает, снижается поголовье. Я не беру регионы Бурятии, где отношение к животным оставляет желать лучшего», — заявила Фаттуш.

По словам эксперта, эффективность программы ОСВВ основана не только на российском, но и на международном опыте. Фаттуш считает, что данная инициатива — это хорошая профилактика бешенства, поскольку стерилизованные животные менее агрессивны.

«Не ведется статистика, какая собака укусила человека: стерилизованная или нет. Все отловленные и стерилизованные собаки имеют метки. Повторный отлов собак с бирками проводится только для повторной вакцинации от бешенства. Да, собаки бывают агрессивными. Ну, так и человек бывает агрессивным. Нужно приглашать специалистов, которые могут определить агрессивность собаки. У нас на дорогах погибает больше, чем от укусов собак, что же теперь, запретить автомобили? Или детей у нас убивают маньяки, давайте для профилактики всех мужчин посадим», — заявила Фаттуш.

Представители всероссийской общественной организации «Гражданский патруль» отметили, что программа ОСВВ в регионах зачастую либо не работает, либо это лишь имитация работы. По сообщениям общественников, только за этот год они получили несколько десятков жалоб на агрессивных собак. В лидерах оказались Новосибирск, Челябинская область, а также Пермь, где, по наблюдениям представительницы «Гражданского патруля» Алены Барковой, якобы стерилизованные собаки с желтыми бирками в ушах приносят потомство.

«Я не знаю, что происходит в Перми. В Санкт-Петербурге мы с такими фактами не сталкивались. У нас тот, кто отлавливает собак, и отвечает за них. Если будет претензия к этой компании, мы примем жесткие меры, переведя их в разряд недобросовестных поставщиков», — заявила Фаттуш.

Ранее ФАН цитировал первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева, назвавшего причины бесконтрольного размножения безнадзорных животных.