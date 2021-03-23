Алена Водонаева стала владелицей собственного салона красоты

Москва, 23 марта. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева похвасталась покупкой собственного бизнеса. Знаменитость рассказала, что впервые запускает свое дело.

Радостной новостью звезда телестройки поделилась на своей странице в Instagram. Водонаева отметила, что у нее есть опыт в предпринимательстве, но раньше она всегда работала с партнерами, чтобы не сталкиваться с бюрократией и не оформлять все на себя. Кроме того, блогер боялась, что самостоятельно не добьется успеха, но теперь избавилась от страхов.

«Под ключ выкупила салон красоты в живописном месте на улице Усачева, в Хамовниках», — написала ведущая.

Знаменитость рассказала, что от бывшего владельца ей достались страницы в соцсетях и даже кофемашина. По словам Водонаевой, ее салон отличается удачным месторасположением и хорошей транспортной доступностью. Она также пообещала, что цены в салоне не будут бить по кошельку клиентов.

«Начиняется новая глава в моей жизни. Я счастлива, что в этот момент вы со мной, и на ваших глазах, в одиночку, я создаю свой новый проект», — отметила блогер.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев ранее рассказал, какие мужчины привлекают Водонаеву. Он отметил, что не смог построить отношения с телеведущей на шоу из-за ее специфических вкусов.