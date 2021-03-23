Сотрудница Washington Post оскорбилась отсутствием азиатов в администрации Байдена

Вашингтон, 23 марта. Американоазиатка Сын Мин Ким, работающая газете Washington Post, набросилась с критикой на президента США Джо Байдена. Ким возмутило отсутствие азиатов в кабинете министров.

Когда стало известно о назначении Марти Уолша на должность министра труда в администрации Джо Байдена, Ким возмутилась, что среди 15 кабинетных министров — крупнейших чиновников Америки — не нашлось места ни одному азиату. Ее замечание спровоцировало бурную дискуссию в либеральных кругах. Многие вспомнили торгового представителя президента США Кэтрин Тай, однако Ким парировала, что Тай не входит в список кабинетных министров.

Дело в том, что Ким уже пыталась раздуть политический скандал вокруг новой администрации Джо Байдена. Тогда сенат не пропустил кандидатуру Ниры Танден — американки с индийскими корнями — на должность директора по бюджетным вопросам. Тогда Ким сыграла решающую роль, показав сенатору от штата Аляска Лизе Мурковски давние твиты Танден, где та отпускала расистские шутки. Именно «оскорбительное прошлое» Танден в итоге сыграло одну из определяющих ролей при отклонении ее кандидатуры. Многие пользователи не преминули припомнить журналистке Ким ту историю

Многие сторонники Ким попытались убедить оппонентов, что это другое, ведь Танден не претендовала на должность кабинетного министра, а значит, претензии журналистки WP все еще имеют легитимное основание. Однако критики Ким все равно уверены, что журналистке просто нужен был еще один повод оскорбиться.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило высказывание телеведущего американского канала CNN Брайана Стелтера. Стелтер, возмущенный увольнением молодой сотрудницы издания Teen Vogue за твиты, которые она написала еще будучи несовершеннолетней, призвал адептов «культуры отмены» остановиться, потому что «на войне за чистоту не бывает победителей».