В ОНФ сравнили вред от коррупции и неправильных решений чиновников 

Санкт-Петербург, 23 марта. Как негативное влияние коррупции уровнялось с негативным влиянием неправильных решений чиновников, рассказал руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«ОНФ с 2013 года занимается вопросами выявления коррупционных нарушений и мошеннических схем в сфере госзаказов. За это время мы вносили различные идеи и поправки в законодательство относительно главы с коррупцией и видели, как все это развивается. И если мы раньше концентрировались на коррупции и назывались «Бюро за честные закупки», то сейчас мы называемся «Бюро расследований ОНФ». Мы забрали дополнительную повестку, с точки зрения эффективности потраченных средств, но с акцентом на то, как эти средства довозятся до конкретных людей», — рассказал Валерий Алексеев.

Он также отметил, сколько бы ни боролись с коррупцией, все равно будут какие-то коррупционные проявления.

«Это как борьба с хакерством, с нежелательными действиями. Чем больше защиты будет, тем больше появится новых способов, с которыми придется бороться. В этом плане это нормальный естественный процесс борьбы. Однако меры, которые принимаются в рамках антикоррупционного плана, регулярно обновляются. Президент в этом плане работает последовательно. Каждый год вырабатывается новое направление, новые законодательные инициативы по еще большему усилению борьбы», — сообщил эксперт.

По его словам, есть люди, которые находят везде хитрости и уловки. Однако в последнее время, ОНФ сталкивается не с плохими последствиями коррупции, а с проблемой неэффективности и коррупционных проявлений. Так, сегодня уровнялись негативное влияние коррупции и негативное влияние неправильных решений чиновников. То есть «коррупционность может маскироваться под неэффективностью, и наоборот», объяснил специалист.

«Приведу пример: под контролем ОНФ по поручению президента находятся все фельдшерские и акушерские пункты страны. В малых населенных пунктах люди первый раз видят крупные инвестиции. То есть, за 20–30 лет у людей впервые появился фельдшерско-акушерский пункт от федерального правительства по федеральной программе. И там появляется удивительное явление — чем меньше средств затрачивается, тем больше вероятность, что фельдшерский пункт будет построен нормально. И наоборот. Чем больше средств будет потрачено (например, более 10 миллионов), тем больше вероятность того, что пункт не будет построен вовремя, коммуникации не будут подведены, будут проблемы с дорогами, и самого фельдшера там не будет. Отмечу, это не всегда коррупция, где-то это может быть просто фактор спешки. Неэффективность приводит к тому, что люди не получают качественную услугу, которую должны были получить», — рассказал Валерий Алексеев.

Ранее ФАН сообщал, что Кирилл Родин разоблачил мировой рейтинг уровня коррупции.