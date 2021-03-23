Венесуэла раскритиковала санкции США против Ирана, армия признала гибель военных в Апуре

Венесуэла будет помогать Бразилии в борьбе с COVID-19, глава МИД Хорхе Арреаса раскритиковал санкции США против Ирана, а армия признала гибель двух военных в ходе операции в Апуре. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Похищение подростка в Коро

В столице штата Фалькон — Коро трое мужчин похитили девочку-подростка. Об исчезновении ребенка полиция узнала из социальных сетей, было начато расследование. После недолгих поисков девочку удалось обнаружить в одном из домов района Крус-Верде. Ребенок и члены ее семьи страдали от психологических отклонений. Похитители задержаны, им избирают меру наказания.

#SUCESOS Los capturaron por tener en cautiverio a adolescente con discapacidad mental https://t.co/AU1yMgpN1m — Diario NotiFalcón (@NOTIFALCON) March 23, 2021

Гибель двух военных в Апуре

Двое военных погибли при проведении операции в пограничном с Колумбией штате Апуре. В результате спецоперации венесуэльской армии было уничтожено шесть лагерей, захвачено 32 члена военизированной повстанческой группировки, а также изъято оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Мадуро заявил, что его правительство будет придерживаться политики «нулевой терпимости к вооруженным группировкам, прибывающим из Колумбии на венесуэльскую территорию».

Mueren dos militares venezolanos durante combates con grupos irregulares colombianos https://t.co/v0sLxIDCEp pic.twitter.com/KyupIDnQup — FRANCE 24 Español (@France24_es) March 22, 2021

Военные столкновения на границе с Колумбией продолжаются уже несколько дней. Основная цель венесуэльской армии — радикальная часть повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), руководителями которой являются Иван Маркес и его помощник Хесус Сантрич.

Избиение трехлетней девочки в Льяно-де-Хорхе

Полиция штата Тачира в деревне Льяно-де-Хорхе задержала мужчину и женщину за жестокое обращение с трехлетней дочерью. Правоохранители навестили семью после жалобы соседей, на месте они увидели, что у ребенка синяки на лице и теле. Мать девочки объяснила побои тем, что ребенок провинился, но полицию это не убедило. Обоих родителей арестовали за жестокое обращение с дочерью.

Táchira| Detuvieron a mujer que le permitía a su pareja golpear a su hija de tres años ???? | #Regionales https://t.co/5wIASYFppG — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 23, 2021

Центральная Венесуэла

Незаконная попытка аборта в Турмеро

Полиция штата Арагуа задержала двух сестер, которые хотели прервать беременность у несовершеннолетней девушки. Во время обыска подозреваемые пытались спрятать банки с различными жидкостями и остатками растений, которые они хотели использовать для умерщвления плода. В настоящее время несовершеннолетняя венесуэлка переведена в социальный центр, где ей помогут родить.

Aragua| Detenidas dos hermanas que presuntamente pretendían practicarle un aborto a una menor ???? | #Regionales https://t.co/oTCSEoulKV — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 23, 2021

Восточная Венесуэла

Арест из-за отсутствия маски в Боливаре

В сети распространилось видео, на котором губернатор штата Боливар Хусто Ногера приказывает арестовать автомобилиста за то, что он едет в машине без маски. В штате фиксируют значительное увеличение случаев заражения COVID-19 за последние две недели.

#Bolívar | "Me metes preso al señor por no usar la mascarilla, 48 horas el que no cargue mascarilla", ordenó el gobernador ???? | #Regionales https://t.co/VdjPIfEfhe — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 23, 2021

«Бразильский» штамм в Ансоатеги

Штат Ансоатеги вошел в число семи населенных пунктов с наибольшим количеством выявления случаев «бразильского» варианта COVID-19. В списке также значатся Каракас, Ла-Гуайра, Миранда, Боливар, Монагас и Гуарико. Глава штата Антонио Баррето Сира сообщил, что с начала года из-за коронавируса погибло 24 человека.

Variante brasilera del covid llegó a Anzoátegui y otras seis entidades del país ???? | #Regionales https://t.co/EAoCQHD843 — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 23, 2021

Политика

Венесуэла раскритиковала санкции США против Ирана

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал «бесчеловечными и жестокими» санкции США, введенные в отношении иранской фармацевтической компании «Баракат», которая занимается разработкой вакцины от COVID-19. У себя на странице в Twitter дипломат заявил, что «империализм США неосуществим».

Inhumanos y crueles. El imperialismo es inviable. Su decadencia es inevitable. https://t.co/uL0sUZgi1z — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 23, 2021

Экономика

Нефтепромышленники изучают возможности инвестирования в Венесуэлу

По данным издания Bloomberg в Каракасе прошла встреча крупных нефтепромышленников с представителями венесуэльского правительства. Стороны обсудили особенности нового законодательства, которое должно прекратить монополию госкомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Венесуэла в настоящее время производит 500 тыс. баррелей нефти в день. Министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами пообещал увеличить добычу до 1,5 миллиона в текущем году.

Ejecutivos petroleros estudian un posible regreso a Venezuela https://t.co/3Ra0DjrZXV — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 23, 2021

Гуманитарные вопросы

Венесуэла будет помогать Бразилии в борьбе с COVID-19

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что власти страны планируют сотрудничать с Бразилией в области борьбы с пандемией COVID-19. Консульские группы Боливарианской республики в бразильских городах Белен и Боа-Виста уже готовы и ждут необходимых указаний. Число заболевших, зарегистрированных на данный момент в Бразилии, составляет 11,9 млн.

Ratificamos la disposición de #Venezuela de cooperar y ayudar al hermano pueblo vecino de #Brasil a enfrentar la crisis sanitaria y humanitaria generada por el #Covid_19. Nuestros equipos consulares de Belém do Pará y Boavista esperan por las coordinaciones logísticas necesarias. https://t.co/XB9IOoVNR3 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 22, 2021

На 23 марта Венесуэле зафиксировано 151 тыс. случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прибавилось 771 заболевших. С начала пандемии в государстве скончалось 1,5 тыс. инфицированных.