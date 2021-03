Венесуэла раскритиковала санкции США против Ирана, армия признала гибель военных в Апуре

Венесуэла будет помогать Бразилии в борьбе с COVID-19, глава МИД Хорхе Арреаса раскритиковал санкции США против Ирана, а армия признала гибель двух военных в ходе операции в Апуре. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

В столице штата Фалькон — Коро трое мужчин похитили девочку-подростка. Об исчезновении ребенка полиция узнала из социальных сетей, было начато расследование. После недолгих поисков девочку удалось обнаружить в одном из домов района Крус-Верде. Ребенок и члены ее семьи страдали от психологических отклонений. Похитители задержаны, им избирают меру наказания.

Двое военных погибли при проведении операции в пограничном с Колумбией штате Апуре. В результате спецоперации венесуэльской армии было уничтожено шесть лагерей, захвачено 32 члена военизированной повстанческой группировки, а также изъято оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Мадуро заявил, что его правительство будет придерживаться политики «нулевой терпимости к вооруженным группировкам, прибывающим из Колумбии на венесуэльскую территорию».

Военные столкновения на границе с Колумбией продолжаются уже несколько дней. Основная цель венесуэльской армии — радикальная часть повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), руководителями которой являются Иван Маркес и его помощник Хесус Сантрич.

Полиция штата Тачира в деревне Льяно-де-Хорхе задержала мужчину и женщину за жестокое обращение с трехлетней дочерью. Правоохранители навестили семью после жалобы соседей, на месте они увидели, что у ребенка синяки на лице и теле. Мать девочки объяснила побои тем, что ребенок провинился, но полицию это не убедило. Обоих родителей арестовали за жестокое обращение с дочерью.

Полиция штата Арагуа задержала двух сестер, которые хотели прервать беременность у несовершеннолетней девушки. Во время обыска подозреваемые пытались спрятать банки с различными жидкостями и остатками растений, которые они хотели использовать для умерщвления плода. В настоящее время несовершеннолетняя венесуэлка переведена в социальный центр, где ей помогут родить.

В сети распространилось видео, на котором губернатор штата Боливар Хусто Ногера приказывает арестовать автомобилиста за то, что он едет в машине без маски. В штате фиксируют значительное увеличение случаев заражения COVID-19 за последние две недели.

#Bolívar | "Me metes preso al señor por no usar la mascarilla, 48 horas el que no cargue mascarilla", ordenó el gobernador ???? | #Regionales https://t.co/VdjPIfEfhe