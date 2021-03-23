Microsoft остановит поддержку одной из версий Windows 10

Москва, 23 марта. Пользователям Windows 10 версии 2019 года приходит предупреждение о прекращении поддержки со стороны компании Microsoft. Речь идет о Windows 10 1909.

Крупное обновление этой операционной системы выходило в конце 2019 года. Некоторые пользователи до сих пор остались с этим апдейтом. Однако с 11 мая этого года они перестанут получать патчи безопасности, предупредили в компании. Представители Microsoft рекомендуют сменить версию на более современную. Например, можно обновиться до Windows 10 May 2020 Update или October 2020 Update (2H20).

При этом не все пользователи, когда соглашаются на установку апдейта, автоматически получают обновление. В этот момент система выдает предупреждение, что оно станет доступно позже. Ближайшее большое обновление операционной системы ожидается в этом году. Оно получило название Windows 10X.

Серия хакерских атак произошла недавно из-за уязвимости в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом сообщает «Ридус». После появления информации о проблемах в почтовых серверах британский орган по кибербезопасности призвал организации установить последние обновления Microsoft.