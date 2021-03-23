Глава ФРС Джером Пауэлл присвоил биткоину роль «заменителя золота»

Вашингтон, 23 марта. Биткоин не может быть платежным средством и способен выступить только как заменитель золота, а не доллара, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Самая популярная в мире криптовалюта слишком подвержена волатильности, а также ничем не обеспечена. Это лишает BTC возможности быть средством расчета. Пауэлл отметил, что цифровая валюта представляет собой актив для спекуляций и не используется в качестве средства платежа.

«Это спекулятивный актив. По сути, это, скорее, заменитель золота, а не доллара», — заявил глава ФРС.

Кроме того, он сообщил, что финансовый институт прорабатывает возможность выпуска цифровой формы доллара. Однако это может быть реализовано только при полноценной поддержке со стороны американского конгресса, так как необходимы соответствующие поправки в законодательство. Формирование концепции цифровой нацвалюты США только начато, и подрыв работы частного финансового сектора не планируется, подчеркнул Пауэлл.

В ФРС ранее выразили готовность допустить значительный перегрев инфляции, что дает негативный сигнал для доллара, так как угрожает сократить покупательную способность потребителей.