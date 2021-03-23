Женщины Ефремова делят его деньги через суд



Москва, 23 марта. Басманный районный суд Москвы назначил на 15 апреля первое заседание по иску актрисы Дарьи Белоусовой к хозяйке квартиры, в которой Дарья и Михаил Ефремов находились после ДТП, но до домашнего ареста. Анна Захерман выгнала Белоусову с квартиры после того, как узнала, что она жила там с Ефремовым, они много шумели и, по словам хозяйки, разгромили всю квартиру. Белоусова требует с Захерман 317 тысяч рублей — страховой депозит и предоплата за квартиру. Однако, как выяснил ФАН у источника близкого к семье, Белоусова к этим деньгам не имеет никакого отношения.

«Договор был заключен с Белоусовой, — подтвердил источник. — Но деньги Ефремова. Он полностью оплачивал квартиру, в которой они жили. Так что ей в любом случае пришлось бы уезжать — такое жилье ей не потянуть».

У самой Белоусовой есть жилье в Москве, но оно расположено крайне неудобно — на Средней Первомайской улице в Восточном административном округе. Актриса состоит в труппе «Современника», который находится на Чистопрудном бульваре. И хотя у актрисы несколько ведущих ролей, оплачивать съемное жилье она себе не может позволить.

Напомним, ранее ФАН писал, что Софья Кругликова прекратит финансирование четвертой жены Ефремова — Ксении Качалиной. Когда-то известная актриса Качалина сейчас ведет асоциальный образ жизни, и могла хоть как-то поддерживать жизнь за счет Михаила Ефремова, который оплачивал коммунальные услуги и покупал продукты.