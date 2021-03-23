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Женщины Ефремова делят его деньги через суд

Женщины Ефремова делят его деньги через суд
Москва, 23 марта. Басманный районный суд Москвы назначил на 15 апреля первое заседание по иску актрисы Дарьи Белоусовой к хозяйке квартиры, в которой Дарья и Михаил Ефремов находились после ДТП, но до домашнего ареста. Анна Захерман выгнала Белоусову с квартиры после того, как узнала, что она жила там с Ефремовым, они много шумели и, по словам хозяйки, разгромили всю квартиру. Белоусова требует с Захерман 317 тысяч рублей — страховой депозит и предоплата за квартиру. Однако, как выяснил ФАН у источника близкого к семье, Белоусова к этим деньгам не имеет никакого отношения.

«Договор был заключен с Белоусовой, — подтвердил источник. — Но деньги Ефремова. Он полностью оплачивал квартиру, в которой они жили. Так что ей в любом случае пришлось бы уезжать — такое жилье ей не потянуть».

У самой Белоусовой есть жилье в Москве, но оно расположено крайне неудобно — на Средней Первомайской улице в Восточном административном округе. Актриса состоит в труппе «Современника», который находится на Чистопрудном бульваре. И хотя у актрисы несколько ведущих ролей, оплачивать съемное жилье она себе не может позволить.

Напомним, ранее ФАН писал, что Софья Кругликова прекратит финансирование четвертой жены Ефремова — Ксении Качалиной. Когда-то известная актриса Качалина сейчас ведет асоциальный образ жизни, и могла хоть как-то поддерживать жизнь за счет Михаила Ефремова, который оплачивал коммунальные услуги и покупал продукты.

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