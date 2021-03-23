Ведущий CNN умоляет адептов «культуры отмены» о пощаде

Вашингтон, 23 марта. Американский телеведущий демократического канала CNN Брайан Стелтер уверен, что «культура отмены» зашла слишком далеко и призвал остановиться, пока не стало слишком поздно.

Поводом для высказывания Стелтера стало увольнение сотрудницы молодежного издания Teen Vogue, 27-летней Алекси Маккамонд, за ее твиты более чем десятилетней давности. Это увольнение также стоило Teen Vogue многомиллионного рекламного контракта. Стелтер умоляет адептов «культуры отмены» пощадить девушку и не травить ее за слова, которые она сказала еще будучи несовершеннолетней.

«В войне за чистоту не бывает победителей», — написал Стелтер в Twitter.

В эфире телеканала CNN Стелтер также заявил, что леворадикалы растрачивают силы на внутреннюю борьбу, игнорируя гораздо более серьезные вызовы, к которыми сам Стелтер относит, например, ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. Это стало частью пикировки между двумя телеканалами диаметрально противоположных взглядов — ранее Карлсон в прямом эфире назвал CNN «лузерами» после того, как их рейтинги упали более чем в два раза.

Ранее аналогичным образом за свои высказывания в соцсетях много лет назад поплатились своими карьерами авторы газет Wahingtin Post Барри Вайс и Дональд Макнил-младший. Иронично, что после увольнения своих сотрудников WP разместил у себя на сайте объявление о поиске сотрудников «с железным хребтом, не боящихся высказывать неудобное мнение».

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о драматическом падении рейтингов телеканала CNN после ухода Дональда Трампа с поста президента США.