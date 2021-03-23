Портал Ugra-news стал информационным партнером Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 23 марта. Медиагруппа «Патриот» и популярное сетевое издание Ugra-news стали информационными партнерами.

Ресурс является одним из ведущих СМИ Югры, о чем свидетельствуют показатели издания за последние несколько лет. Об этом рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Сегодня мы договорились о постоянном сотрудничестве с главным порталом Югры. Его не зря называют интерактивным ежедневником региона, и мы очень рады расширить свою региональную повестку работой с настоящими профессионалами этого ресурса», — сообщил Столярчук.

Ранее Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с изданием «Алтайская правда». Партнерство предполагает обмен контентом и информирование россия о наиболее важных событиях в стране.