Вызывающий простуду вирус оказался способен защитить от COVID-19

Глазго, 23 марта. Риновирус, который вызывает простуду, может защитить человеческий организм от заражения коронавирусной инфекцией, выяснили ученые из Университета Глазго в Шотландии.

Риновирус провоцирует иммунную реакцию, которая предотвращает воспроизведение коронавируса в клетках организма. Подобный эффект зафиксировали, когда риновирус попадал в образцы за сутки до коронавирусной инфекции. Такую же реакцию вирус вызвал при попадании в культуры клеток через 24 часа после заражения COVID-19.

При этом после перенесенной простуды человек снова становится уязвимым к коронавирусу. Однако в масштабах региона или страны в осенний и зимний сезоны, которые характерны для риновируса, он будет сдерживать коронавирус. Такой эффект наблюдался во время вспышки ОРЗ в нескольких странах Европы. Тогда риновирус замедлил распространение свиного гриппа.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, когда среди населения России может сформироваться иммунитет к коронавирусной инфекции. По ее словам, он выработается уже к августу.