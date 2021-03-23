Посол Польши в Германии призвал сограждан «бороться» с Россией

Берлин, 23 марта. Поляки должны отказаться от российского газа и перейти на закупку сырья из США. Об этом заявил посол Польши в Германии Анджей Пшилебский.

Дипломат призвал соотечественников «ослабить русских». Посол опасается России, но не ненавидит ее. По его словам, Польша всегда выступала против запуска газопровода «Северный поток — 2». Стране не нравится возможность Москвы использовать сырье для заработка на военные разработки.

Позиция Германии также удивляет дипломата. Берлин поддерживает антироссийские санкции, но с другой стороны дает президенту РФ Владимиру Путину огромные средства на военные расходы, пожаловался посол.

«Европейцы не должны этого делать», — приводит его слова «ИноСМИ«.

Пшилебский уверен, что Польша находится в «опасном положении» между Германией и Россией. Посол видит необходимость в «борьбе» с РФ. Евросоюз должен помочь Вашингтону в этом, полагает дипломат. Якобы от России идет серьезная «опасность».

Санкции США против «Северного потока — 2» больше не представляют реальной угрозы проекту, утверждают российские эксперты. Аналитики предсказали неизбежное завершение строительства газопровода.