Биткоин может подорожать до 300 тысяч долларов в 2021 году

Лондон, 23 марта. Основатель криптобиржи BTCC Бобби Ли рассказал о возможных перспективах самой популярной криптовалюты.

Уже в течение лета биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов. Об этом аналитик заявил в эфире телеканала CNBC. При этом криптовалюта начала текущий год со стоимости в 30 тысяч долларов, вспоминает Ли.

«Рост даже всего в 10 раз повысит цену криптовалюты до 300 тысяч долларов», — пишет «Прайм».

Однако в дальнейшем курс биткоина ждет неминуемое снижение, по мнению основателя криптобиржи. После достижения пиковых показателей «пузырь лопнет», а биткоин будет дешеветь в течение нескольких лет. Издание напоминает, что в конце марта прошлого года курс криптовалюты находился на отметке в 5–6 тысяч долларов, однако утром во вторник на бирже Binance биткоин торговался в районе 53,5 тысячи долларов.

Ранее президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин также высказался о перспективах популярнейшей криптовалюты. Биткоин «обречен», несмотря на заметный рост его стоимости, считает глава банка.