Москва, 23 марта. ФРГ и ее жители готовы к диалогу и адекватным отношениям с Россией, но в ближайшее время ситуация может измениться в худшую сторону, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Несмотря на то, что Берлин долгое время держался по отношению к Москве довольно высокомерно, такой стиль поведения напрямую связан с тем, что в XIX веке немцы пытались навязать русским «европейский порядок», а сегодня продолжают навязывать либеральные ценности.

Как отмечает Рар, ни сейчас, ни сотни лет назад Германию никто об этом не просил.

«Германия фактически постоянно ставит России условия для дружбы, для сотрудничества, для партнерства, чтобы Россия становилась демократической страной, не нарушала бы, как здесь, в Германии, говорят, права человека, чтобы Россия была больше похожа на западные европейские общества», – пояснил эксперт в интервью «Правде.ру».

Жители ФРГ вместе с политической элитой страны готовы налаживать российско-германские отношения, но света в конце туннеля Рар не видит. Критика в адрес РФ продолжается и по поводу нарушений прав человека.

Но и это еще не все. Нужно отчетливо понимать, что Германия плотно встроена в «контекст Запада», в том числе состоящего из стран, которые негативно настроены по отношению к РФ. К примеру, США, Польша, республики Прибалтики. Однако не все еще потеряно, считает специалист.

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