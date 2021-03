ООН отметила успехи властей ЦАР в соблюдении прав человека

Банги, 23 марта. Организация Объединенных Наций обсудила ситуацию с защитой населения Центральноафриканской Республики.

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф оценила усилия властей ЦАР. Она отметила работу правительства по расследованию преступлений против человечности, соблюдению прав жертв и пострадавших.

Создание комиссии по установлению истины перешло в финальную стадию. Она должна обеспечить правосудие и гарантировать действие Мирного соглашения. Нашиф заявила, что Управление Верховного комиссара готово оказать помощь и поддержку для работы комиссии.

Однако ситуация в стране остается обостренной. Накануне всеобщих выборов, которые состоялись 27 декабря 2020 года, произошла эскалация насилия, в результате чего пострадало гражданское население.

Экс-президент Франсуа Бозизе мобилизовал боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), с помощью которых надеялся вернуть власть. С 1 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года зафиксировано 358 случаев нарушений прав человека, жертвами которых стали около 600 местных жителей.

"The violence that broke out around the December 2020 elections has exacerbated an already profound humanitarian and protection crisis.2.8 million people – almost two thirds of the population –were in need of humanitarian assistance even before the most recent violence."@cco_rca