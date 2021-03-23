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ЦАР

ООН отметила успехи властей ЦАР в соблюдении прав человека

ООН отметила успехи властей ЦАР в соблюдении прав человека

Банги, 23 марта. Организация Объединенных Наций обсудила ситуацию с защитой населения Центральноафриканской Республики.

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф оценила усилия властей ЦАР. Она отметила работу правительства по расследованию преступлений против человечности, соблюдению прав жертв и пострадавших.

Создание комиссии по установлению истины перешло в финальную стадию. Она должна обеспечить правосудие и гарантировать действие Мирного соглашения. Нашиф заявила, что Управление Верховного комиссара готово оказать помощь и поддержку для работы комиссии.

Новые преступления против граждан ЦАР

Однако ситуация в стране остается обостренной. Накануне всеобщих выборов, которые состоялись 27 декабря 2020 года, произошла эскалация насилия, в результате чего пострадало гражданское население.

Экс-президент Франсуа Бозизе мобилизовал боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), с помощью которых надеялся вернуть власть. С 1 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года зафиксировано 358 случаев нарушений прав человека, жертвами которых стали около 600 местных жителей.

Кроме того, за пятимесячный период в гуманитарной помощи нуждалось большинство граждан ЦАР — 57%, что составляет примерно 2,8 миллиона человек. При этом почти двум миллионам не хватало продовольствия.

Борьба республики за права человека

Временный представитель Африканского союза (АС) в республике считает, что основной проблемой остается безнаказанность. Тем не менее из правительства страны убирают людей, которые способствуют бесчинствам вооруженных группировок и не борются с ними.

На совещании ООН присутствовал представитель Центральноафриканской Республики. Исполняющий обязанности министра юстиции Жан Кристоф Нгуинза подтвердил, что в государстве есть проблема нарушения прав человека. За данные преступления несет ответственность конгломерат группировок Бозизе, объединившийся в «Коалицию».

Боевики нападают на мирное население и миротворцев ООН, похищают детей, которых используют в качестве живого щита и пушечного мяса, а их атаки вынуждают гражданских покидать дома. Суммарно свыше 200 тысяч человек получили статус внутренне перемещенных лиц или вовсе уехали за границу.

ООН отметила успехи властей ЦАР в соблюдении прав человека

Правительство ЦАР с помощью российских и руандийских союзников смогло обеспечить безопасное проведение второго тура парламентских выборов 14 марта. Национальная армия успешно продолжает операцию по стабилизации ситуации в стране. Военнослужащие освобождают от радикалов все больше территорий и возвращают их к мирной жизни.

Некоторые эксперты посчитали, что соблюдение прав человека невозможно в условиях нестабильности. Однако большинство из них уверено, что борьба за восстановление мира в ЦАР — основной фактор для верховенства этих принципов.

ООН признала успехи ЦАР

Организация также отметила прогресс республики в отношении обеспечения безопасности несовершеннолетних граждан — в 2020 году власти ввели Национальный кодекс защиты детей. Особое внимание в документе уделяется тем, кому пришлось участвовать в боевых действиях на стороне бандформирований. Из содержания следует, что к несовершеннолетним, которых похитили или завербовали боевики, нельзя относиться как к взрослым преступникам.

В ООН считают, что иностранные союзники ЦАР и международные организации должны объединить усилия ради возвращения мира в африканскую страну. Многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) продолжит собирать данные о случаях нарушений прав человека.

ООН отметила успехи властей ЦАР в соблюдении прав человека

Вооруженные силы республики, подготовленные российскими инструкторами, проводят в ЦАР операцию против радикалов. Они успешно освобождают от «Коалиции патриотов за перемены» новые территории. Правительство же делает все, чтобы воссоздать разрушенную бандитами инфраструктуру.

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