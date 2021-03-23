ООН отметила успехи властей ЦАР в соблюдении прав человека

Банги, 23 марта. Организация Объединенных Наций обсудила ситуацию с защитой населения Центральноафриканской Республики.

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф оценила усилия властей ЦАР. Она отметила работу правительства по расследованию преступлений против человечности, соблюдению прав жертв и пострадавших.

Создание комиссии по установлению истины перешло в финальную стадию. Она должна обеспечить правосудие и гарантировать действие Мирного соглашения. Нашиф заявила, что Управление Верховного комиссара готово оказать помощь и поддержку для работы комиссии.

Новые преступления против граждан ЦАР

Однако ситуация в стране остается обостренной. Накануне всеобщих выборов, которые состоялись 27 декабря 2020 года, произошла эскалация насилия, в результате чего пострадало гражданское население.

Экс-президент Франсуа Бозизе мобилизовал боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), с помощью которых надеялся вернуть власть. С 1 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года зафиксировано 358 случаев нарушений прав человека, жертвами которых стали около 600 местных жителей.

"The violence that broke out around the December 2020 elections has exacerbated an already profound humanitarian and protection crisis.2.8 million people – almost two thirds of the population –were in need of humanitarian assistance even before the most recent violence."@cco_rca — OCHA CAR (@OCHA_CAR) March 23, 2021

Кроме того, за пятимесячный период в гуманитарной помощи нуждалось большинство граждан ЦАР — 57%, что составляет примерно 2,8 миллиона человек. При этом почти двум миллионам не хватало продовольствия.

Борьба республики за права человека

Временный представитель Африканского союза (АС) в республике считает, что основной проблемой остается безнаказанность. Тем не менее из правительства страны убирают людей, которые способствуют бесчинствам вооруженных группировок и не борются с ними.

На совещании ООН присутствовал представитель Центральноафриканской Республики. Исполняющий обязанности министра юстиции Жан Кристоф Нгуинза подтвердил, что в государстве есть проблема нарушения прав человека. За данные преступления несет ответственность конгломерат группировок Бозизе, объединившийся в «Коалицию».

Боевики нападают на мирное население и миротворцев ООН, похищают детей, которых используют в качестве живого щита и пушечного мяса, а их атаки вынуждают гражданских покидать дома. Суммарно свыше 200 тысяч человек получили статус внутренне перемещенных лиц или вовсе уехали за границу.

Правительство ЦАР с помощью российских и руандийских союзников смогло обеспечить безопасное проведение второго тура парламентских выборов 14 марта. Национальная армия успешно продолжает операцию по стабилизации ситуации в стране. Военнослужащие освобождают от радикалов все больше территорий и возвращают их к мирной жизни.

Некоторые эксперты посчитали, что соблюдение прав человека невозможно в условиях нестабильности. Однако большинство из них уверено, что борьба за восстановление мира в ЦАР — основной фактор для верховенства этих принципов.

ООН признала успехи ЦАР

Организация также отметила прогресс республики в отношении обеспечения безопасности несовершеннолетних граждан — в 2020 году власти ввели Национальный кодекс защиты детей. Особое внимание в документе уделяется тем, кому пришлось участвовать в боевых действиях на стороне бандформирований. Из содержания следует, что к несовершеннолетним, которых похитили или завербовали боевики, нельзя относиться как к взрослым преступникам.

В ООН считают, что иностранные союзники ЦАР и международные организации должны объединить усилия ради возвращения мира в африканскую страну. Многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) продолжит собирать данные о случаях нарушений прав человека.

Вооруженные силы республики, подготовленные российскими инструкторами, проводят в ЦАР операцию против радикалов. Они успешно освобождают от «Коалиции патриотов за перемены» новые территории. Правительство же делает все, чтобы воссоздать разрушенную бандитами инфраструктуру.