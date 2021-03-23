Нацбанк Украины предупредил о рисках после отказа от сотрудничества с МВФ

Киев, 23 марта. Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб рассказал, чем может грозить стране отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Такое решение способно привести к повышению расходов на обслуживание долга. Об этом зампредседателя регулятора написал в своей колонке 23 марта.

«Правительству придется сокращать дефицит госбюджета», — добавил автор материала.

Курс национальной валюты начнет ослабевать, чтобы нивелировать отрицательное влияние на платежный баланс, передает РИА Новости. Также отказ грозит сокращением притока иностранных инвестиций, а в итоге в стране ускорится инфляция, предупреждает Сологуб.

Ранее стало известно, что Киев должен выплачивать МВФ неустойку, если использует не всю кредитную линию из-за невыполнения требований. Отсутствие выполненных условий фонда является проблемой Украины, пишет Федеральное агентство новостей.