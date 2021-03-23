МИД Дании вызвал китайского посла для объяснения санкций Пекина в отношении ЕС

Копенгаген, 23 марта. Китайский посол в Дании вызван во внешнеполитическое ведомство страны для объяснений после введения Пекином санкций в отношении некоторых лиц и компаний Евросоюза (ЕС).

Об этом сообщили в пресс-релизе МИД Дании. Глава ведомства Еппе Куфуд назвал серьезным дипломатическим шагом вызов таким образом посла Китая для переговоров. Он добавил, что совершает этот шаг, так как ценности Дании и ЕС подвергаются сомнению.

«И я с удовлетворением отмечаю, что несколько европейских стран принимают аналогичные меры. В этой связи ни датская общественность, ни правительство Китая не должны сомневаться в том, как датская сторона воспринимает этот серьезный вопрос», — отметил он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что внешнеполитические доктрины Евросоюза устарели, сообщала «Национальная служба новостей».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не взаимодействует с Брюсселем как с организацией.