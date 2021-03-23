Олег Матыцин ушел с поста президента FISU

Москва, 23 марта. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU).

Олег Матыцин временно покинул пост главы FISU. Его обязанности до 17 декабря 2022 года будет выполнять вице-президент организации Леонц Эдер.

О том, что Матыцин временно приостановит деятельность на посту главы FISU, было известно заранее. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). В соответствии с ним до декабря 2022 года российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях.

До этого Владислав Третьяк временно вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF). На вакантное место ФХР был выдвинут прославленный хоккеист Павел Буре.