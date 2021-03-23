Топ оригинальных сервисов для знакомств и общения

Одно из относительно свежих приложений для знакомств The Breakfast обзавелось русскоязычной версией. Сервис, запущенный создателями в начале 2020 года, позволяет познакомиться с новым человеком за завтраком в неформальной обстановке.

Интерфейс достаточно простой: пользователь заполняет анкету, нажимает специальную кнопку «Завтрак», и система автоматически подбирает собеседника. Чтобы договориться о встрече, у двоих есть 24 часа.

Изначально сервис был запущен на английском языке, однако русскоязычная аудитория в Москве и Петербурге стремительно росла. Из этого последовало закономерное решение, позволяющее лучше выстроить коммуникацию с аудиторией и донести до нее идейную философию проекта.

Сегодня общение в Сети стало неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому нет ничего удивительного в том, что новые приложения для знакомств появляются чуть ли не каждую неделю. И если на заре своей эпохи такие сервисы были заточены в первую очередь на знакомства романтического характера, то сегодня концепции сервисов поражают своим разнообразием.

О Tinder, Badoo и Pure не слышал только ленивый. А вот оригинальные сервисы для знакомств и общения — в материале ФАН.

ДругВокруг

Сервис для новых знакомств, поиска друзей и любви. Продвинутый функционал: приложение информирует о тех, кто смотрел ваш профиль, а еще позволяет сделать закладку, чтобы не потерять человека. Общение может быть анонимным, а мессенджер довольно мощный. Однако не раз пользователи сталкивались с разного рода техническими сбоями.

MemeDate

Сервис, где своего единомышленника, друга или новую любовь пользователи ищут по мемам. Оценивать здесь нужно не фотографии, а мемы, и если вкусы в юморе совпадут, то двое смогут начать общаться. В эпоху, когда мемы стали частью массовой культуры, выход такого приложения был вопросом времени. Да и никто не станет спорить с тем, что похожее чувство юмора зачастую определяет близкие отношения.

Hater

Как двоих может сблизить любовь к чему-либо, так же сильно сближает и общая ненависть. Простая жизненная закономерность и стала основой для сервиса, где пользователи оценивают различные явления, выражая степень своей неприязни от «люблю» до «ненавижу». Далее система показывает пользователям профили людей, чьи антипатии в процентном соотношении совпадают. А дальше — снова вопрос выбора: начинать ли переписку с тем, кто разделяет твои негативные чувства.

Happn

Французское приложение, основанное на технологиях гипергеолокации. То есть система показывает пользователям только тех людей, с которыми они когда-то пересекались в одном и том же месте (в радиусе 250 метров) в то же самое время. Очевидно, это актуально для жителей мегаполисов с их бешеным ритмом: вы могли десятки раз пересечься с кем-то в любимой кофейне и, скорее всего, сделаете это снова, а приложение укажет на это. По замыслу создателей, так можно увеличить шанс реальных встреч — увы, этого зачастую не происходит после знакомства в приложениях.

ParkFace

Сервис, запущенный порталом о городских парках ParkSeason. Здесь пользователь может найти компанию для пикника на свежем воздухе, совместной пробежки или похода на концерт. Также можно выбрать конкретный парк и увидеть людей, которые находятся поблизости. Или же вообще найти спутника вне зависимости от вышесказанного: по возрасту или интересам.

Это лишь верхушка айсберга. Мир онлайн-знакомств постоянно растет и расширяется: сервисов стало так много, что в них можно легко потеряться. Рождается и логичный вопрос о будущем нашей культуры общения: какие последствия для наших отношений с людьми несут знакомства в Сети? Об этом корреспондент ФАН поговорил с психологом Ольгой Маховской.

«Два типа общения будут влиять друг на друга. Онлайн-общение станет более доверительным, но высока вероятность получить синдром «случайного попутчика», когда рассказываешь про себя все малознакомому человеку», — делится эксперт.

По ее мнению, приложения тем и опасны — есть риск столкнуться с теми же людьми в диджитал-пространстве еще не раз. Здесь же Ольга Маховская отмечает, что формат виртуального общения повлиял на нашу коммуникацию в реальной жизни: общаться мы стали короче и прерывистее, однако наша речь стала грамотнее и богаче.