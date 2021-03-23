Российский посол передал копии верительных грамот министру Боливии Майте

Сукре, 23 марта. Посол России в Боливии Михаил Леденев вручил копии верительных грамот министру иностранных дел государства Рохелио Майте.

Торжественное мероприятие состоялось в понедельник. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД Боливии.

«Посол России Михаил Леденев сегодня, 22 марта, вручил копии верительных грамот министру Рохелио Майте. Леденев сменил на посту Владимира Ивановича Спринчана», - сообщается на странице внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 государств. Среди них были дипломаты из Бельгии, Гамбии, Израиля, Исландии, КНДР, Кубы, Литвы, Люксембурга, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Финляндии, ЦАР, Черногории и Шри-Ланки.