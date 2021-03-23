Избившего россиянку турка арестовали в Стамбуле

Стамбул, 23 марта. Суд в Стамбуле арестовал 40-летнего Алпа Мутлу, жестоко избившего россиянку в номере отеля, сообщили в российском генконсульстве.

Женщина познакомилась с Мутлу в социальных сетях, между ними завязалась долгая романтическая переписка. Он пригласил возлюбленную в Стамбул, где они поселились в отеле.

На второй день пребывания турок закатил ей истерику и начал избивать, угрожая «отрезать лицо». Двое суток женщина подвергалась жестоким пыткам. На третий день Мутлу вышел в магазин и приказал ей «отмывать кровь». Тогда пострадавшая смогла выбраться и рассказать обо всем администратору. Сейчас она находится под наблюдением врачей.