Киев, 23 марта. Украинские власти ждет серьезная проверка на умение вести диалог со склонными к протесту гражданами, заявил украинский политолог Сергей Годный.

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с беспорядками и акциями протеста после вынесения приговора бывшему главе запрещенной на территории России экстремистской организации "Правый сектор"1 Сергею Стерненко. Недовольные радикалы измазали краской стены и разбили стекла Офиса президента Украины. Политолог Годный уверен, что это не последняя акция протеста, которая ждет Украину. В эфире канала «Стоп Цензура», организованного журналистами запрещенных на территории Украины телеканалов, эксперт оценил перспективы протестного движения Незалежной.

«Это зависит от того, какие меры будут приняты властью, зависит от того, что предпримут правоохранительные органы в отношении лиц, которые сейчас устраивают беспорядки, ну и в принципе зависит от того, как власть будет строить диалог с оппозицией. Очень многое зависит от способности властей на диалог, причем на диалог с теми, кто выступает на мирных, подчеркну это, мирных протестах, а не радикальных маргиналов, которые организуют беспорядки и называют себя патриотами. Однако мне кажется, что нас все равно ждет очень и очень жаркая весна с массой протестов», — высказал политолог свою точку зрения.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о судьбе и далеко не радужных перспективах «проекта Стерненко». Радикал был нужен ЦРУ и СБУ для консолидации праворадикальных, русофобских и других откровенно маргинальных элементов украинского общества, а как только ему нашлась замена, Киев тут же отправил Стерненко за решетку. Его приговорили к семи годами и трем месяцам лишения свободы за разбой, хранение оружия и похищение человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.