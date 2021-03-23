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Диетолог Бобровский рассказал, что можно съесть на ночь без вреда для фигуры

Диетолог Бобровский рассказал, что можно съесть на ночь без вреда для фигуры

Москва, 23 марта. Продукты, которые позволят утолить ночной голод без вреда для фигуры и здоровья, перечислил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Перекусить перед сном можно продуктами, которые содержат мало калорий и имеют большой объем. Прежде всего нужно выяснить причину аппетита в ночное время. Если человек пытается едой заглушить тревожность, то нужно снизить калорийность. Если речь идет о расстройстве пищевого поведения, то следует выбрать объемные продукты. Среди них — овощи, фрукты или напитки.

При возникновении голода из-за пропущенных приемов питания, помогут кисломолочные продукты. Они наполняют желудок без переедания, объяснил в беседе с «Радио 1» Бобровский. Кроме того, кисломолочные продукты снижают чувство голода и обеспечивают качественный сон. Если человек не страдает лишним весом, то перед сном можно перекусить орешками или фитнес-батончиками с низкой калорийностью.

До этого диетолог Бобровский рассказал, что употребление сахара на завтрак не всегда позитивно сказывается на организме. Утренний прием пищи, состоящий из сладостей, не принесет сытости.

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