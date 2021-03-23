Диетолог Бобровский рассказал, что можно съесть на ночь без вреда для фигуры

Москва, 23 марта. Продукты, которые позволят утолить ночной голод без вреда для фигуры и здоровья, перечислил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Перекусить перед сном можно продуктами, которые содержат мало калорий и имеют большой объем. Прежде всего нужно выяснить причину аппетита в ночное время. Если человек пытается едой заглушить тревожность, то нужно снизить калорийность. Если речь идет о расстройстве пищевого поведения, то следует выбрать объемные продукты. Среди них — овощи, фрукты или напитки.

При возникновении голода из-за пропущенных приемов питания, помогут кисломолочные продукты. Они наполняют желудок без переедания, объяснил в беседе с «Радио 1» Бобровский. Кроме того, кисломолочные продукты снижают чувство голода и обеспечивают качественный сон. Если человек не страдает лишним весом, то перед сном можно перекусить орешками или фитнес-батончиками с низкой калорийностью.

До этого диетолог Бобровский рассказал, что употребление сахара на завтрак не всегда позитивно сказывается на организме. Утренний прием пищи, состоящий из сладостей, не принесет сытости.