Засуха и нашествие пустынной саранчи угрожают жизням миллионов сомалийцев

Могадишо, 23 марта. Министр по гуманитарным вопросам и ликвидации последствий стихийных бедствий Сомали Хадиджо Мохаммед Дирийе призвала международное сообщество, бизнес и организации помочь справиться с чрезвычайной ситуацией в стране.

Засуха, нашествие пустынной саранчи и COVID-19 угрожают жизням почти 2,7 млн сомалийцев. С февраля 2021 года в государстве обострилась обстановка с коронавирусом. Заболели более 10 тысяч граждан, 441 человек скончался. Могадишо остается эпицентром, хотя власти запретили массовые мероприятия и закрыли школы.

Усугубляют положение недостаточные осадки в 2020 году. Аналогичная ситуация прогнозируется и в 2021-ом. Последствия засухи уже проявились в юго-западных районах Сомали. Власти опасаются, что отсутствие необходимого количества продовольствия сделает из миллионов граждан Сомали маргиналов и приведет к перемещению общин.

