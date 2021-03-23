Алена Полынь рассказала, как угасают жизнь и карьера Алексея Панина

Актер Алексей Панин лишь играет роль счастливого человека, будучи в действительности глубоко несчастным. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

По словам эксперта, ни сам актер, ни его дочь Анна на самом деле не понимают, какие серьезные проблемы присутствуют в их жизни на сегодняшний день.

«Он сдувается на глазах, потому что представляет собой кормушку для своих родовых бесов. Теперь энергия заканчивается. Он постоянно себя «подогревает» алкоголем, какими-то препаратами. Алексей не чувствует себя счастливым человеком. Он делает вид, что ему хорошо. Просто играет такую роль. На самом же деле он — глубоко несчастный человек, как и его дочка. Она не понимает, что жизнь, которой они сейчас живут, это совсем не счастье», — сообщила специалист.

Алена Полынь отметила, что былой успех актера уже никогда не повторится в его жизни.

«Его реализация уже завершилась. Возможно, он еще промелькнет на задворках каких-то проектов. Попробует реабилитироваться в интернете. Подписчикам ведь нравится подобного рода грязь. Так что он вполне может сняться, к примеру, в рекламе алкоголя в Сети. Впрочем, в любом случае говорить о его возрождении и успехе уже не приходится», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она высказала мнение о дальнейшей судьбе дочери Алексея Панина.

«Девочка пойдет по его стопам. Какое-то время она еще будет на плаву, например, займется блогерством. Однако это не талант, который мог бы ярко сиять», — подытожила ведьма.

Ранее Алена Полынь рассказала о бесах Алексея Панина и обреченности его дочери.