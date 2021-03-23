Что изменится в России с 1 апреля 2021: кому прибавят денег, какие льготы отменят

Начало нового месяца как всегда сулит россиянам изменения: пройдет очередная индексация выплат, а также прекратят действовать некоторые льготы, введенные в России в связи с пандемией COVID-19.

Кто получит деньги до 1 апреля

По пять тысяч рублей смогут получить родители детей до восьми лет, которые еще не оформили новогоднюю выплату, предназначенную для поддержки семей с детьми. Напомним, соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.

Выплату можно оформить только до 31 марта, с 1 апреля деньги «сгорят».

Кому увеличат пенсию с 1 апреля

Повышение выплат с 1 апреля 2021 года коснется получателей социальных пенсий. Выплаты этой категории граждан будут повышены на 3,4%. Ежемесячную прибавку заметят около четырех миллионов человек.

Напомним, социальные пенсии назначают пожилым гражданам, которым не хватило стажа или так называемых пенсионных баллов для оформления страховой пенсии. Такие пенсии получают инвалиды, а также некоторые другие категории граждан. Кроме того, социальные пенсии выплачивают детям-сиротам или детям, потерявшим кормильца, а также другим категориям федеральных льготников.

Средний размер социальной пенсии в России после индексации составит 10 183 рубля.

Отмена коронавирусных льгот

С 1 апреля 2021 года отменяются некоторые льготы, введенные в РФ в связи с пандемией. Так работающие пенсионеры 65 лет и старше больше не смогут оформлять больничные листы для соблюдения режима самоизоляции и получать при этом выплаты по временной нетрудоспособности (такая льгота действовала во время пандемии).

Также с 1 апреля перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов граждан, заразившихся COVID-19, а также тех, кто финансово пострадал из-за пандемии (льгота действовала для самозанятых и владельцев малого бизнеса). Кроме того, с 1 апреля клиентов Центробанка можно выселять за долги.

Также с 1 апреля будет запрещено пополнять наличными анонимные электронные кошельки WebMoney, PayPal, VK Pay и др. Запрет коснется в том числе некоторых видов проездных билетов и карт школьников. Перевести деньги на эти платежные документы можно будет только с привязанного банковского счета.

Онлайн-регистрация безработных

С 31 марта перестанет действовать временный порядок онлайн-регистрации безработных через портал госуслуг, а также через сайт «Работа в России». Однако ранее Минтруд предложил продлить это разрешение до 30 июля 2021 года, напоминает «Парламентская газета», перечисляя и другие льготы, отменяемые с 1 апреля.