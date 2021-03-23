Глава Национального автомобильного союза назвал недорогую альтернативу бензину

Москва, 23 марта. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал способ значительно сэкономить на бензине. Эксперт предложил автовладельцам перейти на альтернативный вид топлива.

Автомобилистам, которые обеспокоены стоимостью бензина, Шапарин предложил перейти на газ. По словам автоэксперта, можно установить на машину оборудование, которое позволит ездить на пропане или метане.

«Пропан стоит в два раза дешевле, чем бензин. Его расход незначительно больше, но это идеальный вариант для городского трафика», — пояснил глава автомобильного союза.

Оборудование для пропана будет стоить от 30 до 40 тысяч рублей, отметил Шапарин. На оборудование для метана придется потратить около 80 тысяч рублей, но в некоторых регионах можно вернуть до 90% этой суммы, уточнил автоэксперт. Специалист призвал не экономить и выбирать качественные компоненты, а также помнить, что после установки газобаллонного оборудования необходимо пройти регистрацию, передает «Радио 1».

С начала текущего года стоимость бензина в России увеличилась на 12,5%. В Минэнерго РФ ранее назвали причины подорожания топлива.