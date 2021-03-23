Зенитчики Северного флота провели учения по противовоздушной обороне в Арктике

Москва, 23 марта. Военные учения по противовоздушной обороне прошли в арктическом регионе России при участии расчетов ЗРС С-400 «Триумф».

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 из состава соединения армии ВВС и ПВО Северного флота отработали оборону воздушного пространства Арктики. По информации пресс-службы Северного флота, зенитчики С-400 действовали под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С» — военнослужащие выдвинулись маршем на заданный участок, где выполнили задачи по обустройству позиций на неподготовленной местности.

«Военнослужащие выполнили ряд задач по обнаружению, захвату, сопровождению средств воздушного нападения условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки», — говорится в официальном сообщении.

В ходе маневров боевые расчеты отработали практическую противовоздушную оборону вверенной территории в зоне ответственности группировки сил и средств ПВО.

Ранее в Великобритании заявили, что так как Москва располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Соединенное Королевство и его союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО, Россия представляет серьезную угрозу для страны, пишет Газета.Ru. В британском Минобороны отметили, что Вооруженные силы РФ на данный момент могут составить конкуренцию любому государству.