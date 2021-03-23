Виктор Гончаренко попрощался с футболистами ЦСКА

Москва, 23 марта. Экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетил тренировку столичного клуба и попрощался с игроками.

Белорусский тренер Виктор Гончаренко, который накануне покинул пост наставника ЦСКА, приехал на тренировочное занятие команды на стадионе «Октябрь». Специалист попрощался с футболистами и пожелал удачи своему преемнику, хорвату Ивице Оличу. Экс-форвард ЦСКА вернулся в клуб спустя 15 лет. До этого он работал помощником Златко Далича в сборной Хорватии.

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, которую возглавляет петербургский «Зенит». В активе «армейского» клуба пока 40 очков. Ближайший матч РПЛ ЦСКА проведет 4 апреля против «Тамбова». Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.