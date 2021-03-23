Принц Гарри стал топ-менеджером в американском стартапе

Вашингтон, 23 марта. Принц Гарри, более года назад отказавшийся от королевских привилегий вместе со своей женой Меган Маркл, получил должность топ-менеджера в стартапе под названием BetterUp.

Указанная компания занимается коучингом, психическим здоровьем и карьерными тренингами. Герцог Сассекский получил в организации должность главного специалиста по взаимодействию.

«Я хочу помочь оказывать влияние на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни», — объяснил свой выбор принц Гарри в комментарии изданию Wall Street Journal.

Известно, что член королевской семьи не будет управлять персоналом и составлять финансовые отчеты. О назначении герцога Сассекского официально объявят 24 марта.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью американской ведущей Опре Уинфри. После этой беседы принц Уэльский Чарльз решил проявить инициативу и ответил герцогу и герцогине Сассекским на их смелые заявления.