Вильфанд раскритиковал популярных синоптиков за недостоверные прогнозы

Москва, 23 марта. Синоптики, рассказывающие в интервью СМИ о прогнозе погоды, в большинстве случаев не обладают должной квалификацией, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Нередко издания приглашают и расспрашивают различных специалистов касательно того, какие погодные условия ожидаются в ближайшем будущем. Однако Вильфанда удивляет, почему редакции не проверяют бэкграунд таких синоптиков.

«Есть ли научные публикации, выступал ли он где-то на семинарах? Это же большая беда, когда сейчас выступают люди — да, они имеют метеорологическое образование, но и только. Яркие личности выходят и говорят: мол, лето будет таким-то, зима — такой-то», — объяснил Вильфанд в беседе с «Радио 1».

Хотя на текущий момент современная наука не дает возможности спрогнозировать погоду по дням более чем на неделю. Этот процесс также представляет собой достаточно наукоемкую сферу, а каждый метод прогнозирования обсуждается и доказывается целыми группами различных экспертов.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде, ожидающейся в России в весенне-летний период. Так, по его словам, температура на территории страны держаться будет около и выше нормы.