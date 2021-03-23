Боррель хочет «усмирить» Эрдогана «кнутом и пряником»

Брюссель, 23 марта. Отчет главы европейской дипломатии Жозепа Борреля попал в Сеть. Евросоюз планирует поставить Турцию перед дилеммой — послушание и экономические выгоды или новые санкции.

Политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в последнее время скорее удовлетворяла официальный Брюссель, чем нет, говорится в отчете по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС, проведенного 22 марта. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что путь деэскалации напряженности между Брюсселем и Анкарой все еще остается слишком хрупким, и чтобы это исправить, Европа должна принять более жесткие меры.

Озабоченность Борреля главным образом продиктована выходом Турции из Стамбульской конвенции — документа, способствующего борьбе с неравенством в насилием в семье. Также до этого всеобщее возмущение мирового сообщества вызвало заявление турецкого генпрокурора, призвавшего лишить прокурдскую политическую партии мест в парламенте и запретить ее на территории Турции. Не убавило поводов для беспокойства и отсутствие компромисса между Афинами и Анкарой по поводу демаркационных зон в Восточном Средиземноморье, на которое претендует Турция с целью добычи энергоресурсов. До сих пор над Анкарой дамокловым мечом висит отложенное решение Европарламента о наложении санкций из-за ситуации в Средиземном море.

В своем отчете Боррель предлагает «усмирить» Турцию, используя метод «кнута и пряника». Если Турция пойдет навстречу Европе по ключевым вопросам, к ней будут применены программы по либерализации визового режима, а также дан доступ к новейшим европейским экономическим программам Erasmus+ и Horizon Europe. Также Европа окажет Турции помощь в достижении контрольных экономических показателей, которые позволят ей стать полноправным членом континентального блока.

Если же Эрдоган продолжит свои «односторонние акции и провокации», Брюссель в свою очередь использует гибкий инструмент санкционного давления, основанный на уже существующих ограничениях. Манипуляции будут носить обратимый характер, говорится в отчете, и затронут наиболее важные секторы турецкой экономики (например, туризм). Дополнительным ограничивающим фактором станет лишение Турции рекомендаций от государств-членов ЕС, необходимых для вступления в континентальный блок.