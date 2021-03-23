Москва призывает Софию прекратить «шпионское шоу». События дня. ФАН-ТВ

Захарова ответила на высылку дипломатов из Болгарии
Москва призывает Софию прекратить «охоту на ведьм». Об этом говорится в заявлении официального представителя нашего МИД. Так Мария Захарова прокомментировала высылку из некогда дружественной нам страны российских дипломатов.
«Данному шагу предшествовала шумная кампания, когда прокуратура Болгарии выступила с «разоблачением» в местных силовых госструктурах группы лиц, якобы работавших на Россию. Так в соответствии с известной рецептурой была подготовлена почва для решения выдворить наших дипломатов», — говорится в заявлении.
Захарова отметила обострившуюся в Болгарии антироссийскую «шпиономанию» и подчеркнула: Москва оставляет за собой право на зеркальные меры в адрес Софии. Ранее премьер-министр страны Бойко Борисов обрушился на российские власти с гневной тирадой, предъявляя абсолютно бездоказательные обвинения. После чего министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников нашего посольства в болгарской столице персонами нон грата. В российской дипмиссии такой шаг назвали безосновательным демаршем. Посол нашей страны в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала Софию прекратить «шпионское шоу».
Ростех покажет новый самолет на МАКС-2021
«Принципиально новый» самолет представит Ростех на международном авиационно-космическом салоне «МАКС» в этом году. Пресс-служба госкорпорации анонсирует целый ряд новинок. Ростех намерен «максимально ярко» презентовать все достижения в военном и гражданском авиастроении. Среди чудес техники не только перспективные модели самолетов и вертолетов, но и двигатели, а также передовые бортовые системы. Общая площадь экспозиции Ростеха на авиасалоне превысит пять тысяч квадратных метров. Ранее в российском Минпромторге сообщили, что намерение принять участие в МАКСе выразили более 40 стран, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому экономическому союзу. В этом году международный авиасалон пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля всем коронавирусам назло. Ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний уже подтвердили свое участие и зарезервировали площади.
В Госдуме оценили перспективы снятия ограничений с Twitter
В Госдуме оценили шансы Twitter на возможное снятие ограничений в России. Для полноценной работы социальной сети нужно как минимум начать диалог с властями нашей страны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отметил, что Twitter уже сделал первый шаг к исправлению, наводя порядок в своих цифровых закромах.
«Если администрация Twitter сменила гнев на милость и снизошла до того, чтобы начать выполнять требования российской стороны — это очень хороший сигнал и симптом. Но мне представляется, что помимо самого начала процедуры удаления, необходимо все-таки и начать какой-то диалог с российской стороной», — сказал Хинштейн.
В Роскомнадзоре, все же, темпы удаления запрещенных материалов в Twitter назвали неудовлетворительными. В ведомстве отметили, что две трети наносящих вред детям публикаций по-прежнему доступны. 16 марта в федеральной службе пообещали полностью заблокировать рожденный в Штатах сервис через месяц, если не соответствующий нашим законам контент не будет стерт с лица Интернета. До этого Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы заокеанской социальной сети — на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств.