Москва призывает Софию прекратить «шпионское шоу». События дня. ФАН-ТВ

Захарова ответила на высылку дипломатов из Болгарии Москва призывает Софию прекратить «охоту на ведьм». Об этом говорится в заявлении официального представителя нашего МИД. Так Мария Захарова прокомментировала высылку из некогда дружественной нам страны российских дипломатов. «Данному шагу предшествовала шумная кампания, когда прокуратура Болгарии выступила с «разоблачением» в местных силовых госструктурах группы лиц, якобы работавших на Россию. Так в соответствии с известной рецептурой была подготовлена почва для решения выдворить наших дипломатов», — говорится в заявлении. Захарова отметила обострившуюся в Болгарии антироссийскую «шпиономанию» и подчеркнула: Москва оставляет за собой право на зеркальные меры в адрес Софии. Ранее премьер-министр страны Бойко Борисов обрушился на российские власти с гневной тирадой, предъявляя абсолютно бездоказательные обвинения. После чего министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников нашего посольства в болгарской столице персонами нон грата. В российской дипмиссии такой шаг назвали безосновательным демаршем. Посол нашей страны в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала Софию прекратить «шпионское шоу».

Ростех покажет новый самолет на МАКС-2021 «Принципиально новый» самолет представит Ростех на международном авиационно-космическом салоне «МАКС» в этом году. Пресс-служба госкорпорации анонсирует целый ряд новинок. Ростех намерен «максимально ярко» презентовать все достижения в военном и гражданском авиастроении. Среди чудес техники не только перспективные модели самолетов и вертолетов, но и двигатели, а также передовые бортовые системы. Общая площадь экспозиции Ростеха на авиасалоне превысит пять тысяч квадратных метров. Ранее в российском Минпромторге сообщили, что намерение принять участие в МАКСе выразили более 40 стран, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому экономическому союзу. В этом году международный авиасалон пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля всем коронавирусам назло. Ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний уже подтвердили свое участие и зарезервировали площади.