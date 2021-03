Парадокс Эр-Рияда: почему инициатива Саудовской Аравии по Йемену обречена на провал

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд представил инициативу мирного урегулирования конфликта в Йемене. Официальное йеменское правительство поддержало данное предложение, однако повстанцы-хуситы раскритиковали его, заявив о неудовлетворительности содержащихся в нем условий.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что именно заставляет Эр-Рияд искать способы завершения войны и почему противоборствующие стороны снова не могут прийти к согласию.

Миротворческое предложение Саудовской Аравии примечательно тем, что именно она сыграла одну из основных ролей в затягивании конфликта и развитии гуманитарной катастрофы в Йемене.

Активные боевые действия продолжаются на йеменской территории с осени 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически всю северо-западную часть страны, включая столицу Сану. В начале 2015 года президент Абд-Раббу Мансур Хади подал в отставку, однако вскоре после прибытия в Аден отказался от собственного заявления и призвал соседние страны вмешаться в конфликт и подавить мятеж.

HRH Crown Prince: We would like to pay tribute to the response of Yemen's President Abd Rabbo Mansour Hadi and the Southern Transitional Council to the Kingdom's call to play host for the dialogue. #KSA24 pic.twitter.com/Jid0n4KFa6

Вскоре арабская коалиция из девяти государств приступила к операции «Решающий шторм», что остановило продвижение хуситов. Главной целью союза суннитских стран являлось недопущение распространения в регионе влияния Ирана, который к тому моменту уже оказывал помощь шиитскому «Ансар Аллах».

В ходе войны саудовская коалиция совершила ряд военных преступлений, в том числе нанесение ударов по местам скопления мирных жителей, а также по жизнеобеспечивающей инфраструктуре и сельскохозяйственным площадям. Кроме того, в ходе операции применялось запрещенное оружие.

Однако самой разрушительной мерой по подавлению хуситов стало введение морской, сухопутной и воздушной блокады восставшей части Йемена. В результате были урезаны поставки продовольствия, медикаментов, топлива и иных необходимых товаров на эти территории. Вскоре это привело к развитию гуманитарного кризиса, выразившегося в недоступности воды и пищи, вспышкам эпидемий.

На территории сторонников Хади сложилась значительно менее плачевная ситуация. Однако уровень жизни местного населения тоже претерпел существенное падение, так как система коммунального хозяйства была практически уничтожена из-за недостаточной технической поддержки и нехватки топлива, в том числе и для электростанций.

По мере затягивания конфликта саудовская коалиция стала распадаться. Прежде всего это связано с высокими финансовыми издержками и кажущейся бесперспективностью продолжения участия в войне. В настоящий момент активными участниками остаются только Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В ходе противостояния предпринимались неоднократные попытки примирения враждующих сторон. Первое предложение об окончании войны поступило от Омана в 2015 году.

Хуситы и хадисты позитивно отреагировали на данное предложение. Однако оно провалилось из-за разногласий сторон по поводу сроков, деталей и порядка выполнения пунктов соглашения. В результате режим прекращения огня был нарушен, в чем противостоящие силы обвинили друг друга.

Когда стало понятно, что в одночасье войну не завершить, международным сообществом стали предприниматься попытки сделать это поэтапно. Так, при посредничестве ООН объявлялись перемирия, обмены военнопленными, вывод войск из ключевых логистических узлов для смягчения гуманитарной обстановки. Однако подобные инициативы постоянно использовались какой-либо из сторон для укрепления собственных позиций и, соответственно, срывались.

В заявлении МИД Саудовской Аравии отмечается, что главной причиной затягивания кризиса Эр-Рияд считает иранское вмешательство в регион. В то же время сами саудиты представляют себя в качестве сторонников мирного решения:

Кроме того, Эр-Рияд подчеркнул собственное право на защиту от нападений, периодически совершаемых хуситами:

Официальное правительство Йемена приветствовало саудовскую инициативу, о чем говорится в официальном заявлении МИД.

Также в поддержку плана Эр-Рияда высказалось Министерство здравоохранения Йемена. Чиновники сообщают, что военные действия сильно усложняют борьбу с эпидемией COVID-19.

Кроме того, саудовская инициатива была позитивно воспринята в ООН, США, Омане, странах Персидского залива и в Великобритании. Примечательно, что Лондон, в отличие от остальных, не ограничился нейтральным заявлением о поддержке предложения, а заочно возложил ответственность за его исполнение на «Ансар Аллах».

welcome today’s announcement by Saudi Arabia on Yemen. A nationwide ceasefire and action to ease humanitarian access restriction are essential. The Houthis must now match the steps toward peace and an end to the suffering of the Yemeni people