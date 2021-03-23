Парадокс Эр-Рияда: почему инициатива Саудовской Аравии по Йемену обречена на провал

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд представил инициативу мирного урегулирования конфликта в Йемене. Официальное йеменское правительство поддержало данное предложение, однако повстанцы-хуситы раскритиковали его, заявив о неудовлетворительности содержащихся в нем условий.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, что именно заставляет Эр-Рияд искать способы завершения войны и почему противоборствующие стороны снова не могут прийти к согласию.

Седьмой год гражданской войны

Миротворческое предложение Саудовской Аравии примечательно тем, что именно она сыграла одну из основных ролей в затягивании конфликта и развитии гуманитарной катастрофы в Йемене.

Активные боевые действия продолжаются на йеменской территории с осени 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически всю северо-западную часть страны, включая столицу Сану. В начале 2015 года президент Абд-Раббу Мансур Хади подал в отставку, однако вскоре после прибытия в Аден отказался от собственного заявления и призвал соседние страны вмешаться в конфликт и подавить мятеж.

HRH Crown Prince: We would like to pay tribute to the response of Yemen's President Abd Rabbo Mansour Hadi and the Southern Transitional Council to the Kingdom's call to play host for the dialogue.#KSA24 pic.twitter.com/Jid0n4KFa6 — KSA24EN موجز الإنجليزي (@KSA24EN) November 7, 2019

Вскоре арабская коалиция из девяти государств приступила к операции «Решающий шторм», что остановило продвижение хуситов. Главной целью союза суннитских стран являлось недопущение распространения в регионе влияния Ирана, который к тому моменту уже оказывал помощь шиитскому «Ансар Аллах».

В ходе войны саудовская коалиция совершила ряд военных преступлений, в том числе нанесение ударов по местам скопления мирных жителей, а также по жизнеобеспечивающей инфраструктуре и сельскохозяйственным площадям. Кроме того, в ходе операции применялось запрещенное оружие.

Однако самой разрушительной мерой по подавлению хуситов стало введение морской, сухопутной и воздушной блокады восставшей части Йемена. В результате были урезаны поставки продовольствия, медикаментов, топлива и иных необходимых товаров на эти территории. Вскоре это привело к развитию гуманитарного кризиса, выразившегося в недоступности воды и пищи, вспышкам эпидемий.

На территории сторонников Хади сложилась значительно менее плачевная ситуация. Однако уровень жизни местного населения тоже претерпел существенное падение, так как система коммунального хозяйства была практически уничтожена из-за недостаточной технической поддержки и нехватки топлива, в том числе и для электростанций.

Мирные инициативы

По мере затягивания конфликта саудовская коалиция стала распадаться. Прежде всего это связано с высокими финансовыми издержками и кажущейся бесперспективностью продолжения участия в войне. В настоящий момент активными участниками остаются только Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В ходе противостояния предпринимались неоднократные попытки примирения враждующих сторон. Первое предложение об окончании войны поступило от Омана в 2015 году.

Хуситы и хадисты позитивно отреагировали на данное предложение. Однако оно провалилось из-за разногласий сторон по поводу сроков, деталей и порядка выполнения пунктов соглашения. В результате режим прекращения огня был нарушен, в чем противостоящие силы обвинили друг друга.

Когда стало понятно, что в одночасье войну не завершить, международным сообществом стали предприниматься попытки сделать это поэтапно. Так, при посредничестве ООН объявлялись перемирия, обмены военнопленными, вывод войск из ключевых логистических узлов для смягчения гуманитарной обстановки. Однако подобные инициативы постоянно использовались какой-либо из сторон для укрепления собственных позиций и, соответственно, срывались.

Что предлагает Эр-Рияд

В заявлении МИД Саудовской Аравии отмечается, что главной причиной затягивания кризиса Эр-Рияд считает иранское вмешательство в регион. В то же время сами саудиты представляют себя в качестве сторонников мирного решения:

«Королевство подтверждает, что оно будет привержено своей гуманитарной роли в облегчении страданий братского йеменского народа, при этом поддерживая все усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности в Йемене и продвигаясь к новому этапу развития и улучшения условий жизни йеменского народа».

Кроме того, Эр-Рияд подчеркнул собственное право на защиту от нападений, периодически совершаемых хуситами:

«Королевство также подтверждает свое полное право защищать свою землю, граждан и жителей от систематических нападений, совершаемых поддерживаемыми Ираном ополченцами-хуситами на гражданские районы и жизненно важные объекты, что грозит не только национальным интересам королевства, но и мировой экономике, а также глобальной энергетической безопасности».

Реакция сторон

Официальное правительство Йемена приветствовало саудовскую инициативу, о чем говорится в официальном заявлении МИД.

«Йеменское правительство полностью осознает, что положить конец страданиям народа можно будет только путем прекращения государственного переворота и войны, спровоцированной ополчением хуситов. <…> Правительство приветствует все мирные усилия, направленные на прекращение восстания, восстановление государства и воспрепятствование разрушительному проекту Ирана в Йемене», — сообщили в ведомстве.

Также в поддержку плана Эр-Рияда высказалось Министерство здравоохранения Йемена. Чиновники сообщают, что военные действия сильно усложняют борьбу с эпидемией COVID-19.

«Мы поддерживаем мирную инициативу и призываем прекратить войну в Йемене. Мы хотим противостоять второй волне коронавируса, которая быстро распространяется по стране», — заявила пресс-секретарь Национального комитета по коронавирусу Ишрак Аль Субаи, добавив, что война опустошила экономику и привела к массовому голоду.

Кроме того, саудовская инициатива была позитивно воспринята в ООН, США, Омане, странах Персидского залива и в Великобритании. Примечательно, что Лондон, в отличие от остальных, не ограничился нейтральным заявлением о поддержке предложения, а заочно возложил ответственность за его исполнение на «Ансар Аллах».

«Я приветствую сегодняшнее заявление Саудовской Аравии по Йемену. Важное значение имеют общенациональное прекращение огня и меры по облегчению ограничения гуманитарного доступа. Теперь хуситы должны способствовать продвижению мира и прекращению страданий йеменского народа».

welcome today’s announcement by Saudi Arabia on Yemen. A nationwide ceasefire and action to ease humanitarian access restriction are essential. The Houthis must now match the steps toward peace and an end to the suffering of the Yemeni people — Dominic Raab (@DominicRaab) March 22, 2021

Однако в «Ансар Аллах» данную инициативу восприняли негативно. По словам представителей движения, предложение Саудовской Аравии практически ничем не отличается от предыдущих попыток мирного урегулирования.

Официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям отметил, что Эр-Рияд проигнорировал их основное требование о полном снятии блокады с порта Ходейда и аэропорта Саны, что необходимо для нормализации гуманитарной обстановки в стране.

«Для снятия блокады не требуются никакие инициативы, а спекуляции на гуманитарных вопросах являются преступлением по отношению ко всему йеменскому народу. Саудовской Аравии следует прекратить агрессию и снять блокаду с Йемена, а не предлагать идеи, которые уже неоднократно обсуждались ранее. <...> Любая инициатива, не учитывающая гуманитарную сторону проблемы, несерьезна», — сообщил он.

Лес рубят — щепки летят

В миротворческом заявлении Саудовской Аравии подчеркивается право на защиту своей территории. Вероятнее всего, это обстоятельство раскрывает одну из причин выдвижения данной инициативы.

Дело в том, что «Ансар Аллах» периодически проводит атаки на саудовскую инфраструктуру при помощи баллистических ракет и дронов, поставляемых Ираном. Так, 4 и 19 марта хуситы вывели из строя нефтяные объекты компании Saudi Aramco, а 27 февраля был нанесен удар по Эр-Рияду. Официальных сообщений о человеческих жертвах в результате обстрелов не поступало.

Таким образом, саудитам не удалось локализовать военную операцию. Отголоском «Решающего шторма» являются регулярные удары по саудовской территории, что стало настоящей «головной болью» для руководства страны и одной из предпосылок выдвижения мирной инициативы.

С другой стороны, война в Йемене продолжается уже седьмой год. В ходе нее саудовская коалиция распалась из-за неоправданных затрат, после чего основное бремя кампании возлегло на бюджет Эр-Рияда. В результате королевство понесло многомиллиардные убытки, а взамен получило лишь военные потери и постоянную воздушную угрозу.

Однако при всей желательности мира для Саудовской Аравии она выдвинула предложение, условия которого заведомо не устроили бы «Ансар Аллах». Возможно, это связано с нежеланием обесценивать те силы и средства, которые она в эту войну вложила. Ведь если Сана и Ходейда будут деблокированы, то к хуситам «хлынет» поток разнообразной продукции — от продовольствия до вооружений. В таком случае Эр-Рияд выйдет из обременительной шестилетней войны, провалив основную задачу о вытеснении Ирана из региона.

Вероятнее всего, инициатива саудовского МИД провалится, так как хуситы выразили неудовлетворенность ею. Пожалуй, как и прежде, единственным вариантом, при котором Эр-Рияд достигнет главной цели и при этом «сохранит лицо», является переход всей территории Йемена под контроль сторонников Хади, что в текущей обстановке представляется возможным только при условии военного поражения «Ансар Аллах». По всей видимости, в ближайшем будущем снятие блокады (а с ним и ликвидация гуманитарного кризиса в Йемене) не предвидится.