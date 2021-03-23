Сомнолог назвал неприятное последствие перестановки будильника на пять минут позже

Москва, 23 марта. Сигнал будильника, который раздается каждые пять минут в течение часа, способен привести к бессоннице, тем более что человек все равно может проспать последний звонок.

Когда «еще пять минуточек» растягиваются на час, организм получает «рваный» сон, что только вредит здоровью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Центра медицины сна Клиники реабилитации в Хамовниках София Черкасова.

«Наш организм не может длительное время пересыпать больше своей нормы. Это может быть предвестником бессонницы. А если человек «серийно» переставляет будильник на пять минут позже, то последний сигнал будильника он может просто проспать», — объяснила специалист в беседе с «Радио 1».

Кроме того, может выработаться привыкание к звуку, и человек перестанет от него просыпаться. Максимальное количество сигналов будильника для комфортного пробуждения — два раза в интервале от пяти до 15 минут. Желательно устанавливать будильники с разными рингтонами, чтобы понимать, какой первый, а какой — окончательный.

Сделать сон здоровым без лекарств поможет обычный фрукт. По словам китайских экспертов, киви благоприятно влияет на процесс релаксации, поэтому несколько плодов на ночь позволят забыть о долгом засыпании и частых пробуждениях.