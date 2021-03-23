Киркоров предложил съехаться расставшейся с Давой Бузовой

Москва, 23 марта. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров пригласил к себе в гости свою подругу, певицу и телеведущую Ольгу Бузову и предложил ей разделить с ним быт.

Недавно завершившая участие в проекте «Маска» Ольга Бузова опубликовала Stories в своем Instagram из дома Филиппа Киркорова. Артистка успела пообщаться с детьми исполнителя и даже записала ролик для TikTok-аккаунта, где танцует вместе с его дочерью Аллой-Викторией.

Знаменитость призналась подписчикам, что Киркоров предложил ей съехаться. Она спросила своих поклонников, стоит ли ей соглашаться на такую авантюру. Однако пользователи не оценили эту новость, приняв ее за обычный пиар-ход. Подобные предложения выглядят особенно странно, учитывая, что всего два месяца назад певица рассталась с блогером Давидом Манукяном, который, как известно, тоже дружит с Киркоровым.

Звездная пара, похоже, рассталась окончательно, так как недавно Манукяна заметили в компании неизвестной девушки. Блогер случайно показал ее в Stories, когда она лежала в кровати его номера, передает сайт 360tv.ru. В ходе проведенного «расследования» выяснилось, что таинственная незнакомка — помощница Давы Анна Маковская.