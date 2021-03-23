Рудольф Фурманов пятый месяц лежит в больнице из-за последствий COVID-19



Санкт-Петербург, 23 марта. Руководитель театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова» пятый месяц находится на реабилитации после перенесенного COVID-19. По данным ФАН, у Рудольфа Давыдовича Фурманова осложнения, связанные с легкими. Состояние здоровья улучшается, но очень медленно. Врачи опасаются выписывать актера, предпочитая наблюдать его в стационаре.

По данным источника ФАН, близкого к семье Фурманова, столь длительное выздоровление связано с «синдромом курильщика», поэтому легкие актера до сих пор не могут прийти в норму. Это подтвердила и Людмила Поргина, которая связана дружескими отношениями с петербургским актером.

«Обязательно летом свожу Рудика на море в Сочи подлечить легкие», — заявила Поргина ФАН.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Алиса Фрейндлих, также перенесшая коронавирус, уже выписана домой. Но до мая ее и Олега Басилашвили вряд ли увидят на сцене БДТ, так как оба актера проходят длительную реабилитацию.