ЦБ РФ ожидает возвращения наличных денег в банки

Москва, 23 марта. Центробанк считает маловероятным повторное возникновение спроса на наличные средства, об этом рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев.

ЦБ РФ ожидает, что рост объема наличных денег замедлится и уже не будет таким, как в 2020 году. Поэтому изменение объемов наличной денежной массы не повлияет на повышение ключевой ставки.

«Мы оцениваем излишний навес наличных, которые ушли в обращение, в сумму порядка 2 трлн рублей, и эта сумма, как нам представляется, рано или поздно частично хотя бы должна вернуться обратно», — рассказал Алексеев.

При этом зампред Центробанка не отрицает, что часть выпущенных в обращение наличных средств останется в обороте. Кризисный год поменял глобальный тренд снижения объема наличных денег по отношению к ВВП. Ожидается, что тренд восстановится после введения цифрового рубля.

Центробанк ранее разъяснил новые правила контроля оборота наличных.