Пятилетний ребенок выжил при падении из окна многоэтажки в Уфе

Уфа, 23 марта. Очевидцы сообщили, что мальчик выпал из окна 12-го этажа и приземлился в сугроб. Медики увезли ребенка в тяжелом состоянии, сейчас он находится в больнице.

СК РФ по Республике Башкортостан начал проверку по факту падения ребенка из окна. Свидетели сняли инцидент на видео. На кадрах запечатлено, как ребенок в сугробе пытается сесть, а затем теряет сознание.

Скорая помощь доставила мальчика в городскую больницу №17, где его прооперировали. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Следствие установило, что мать отлучилась из дома на несколько минут. Подробности инцидента выясняются. Например, не ясно, почему мальчик был в верхней одежде.