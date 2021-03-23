Поргина собирается отметить 40-летие «Юноны и Авось» в Казани



Москва, 23 марта. Вдову актера Николая Караченцова пригласили в казанский Музей социалистического быта на 40-летие легендарной рок-оперы «Юнона и Авось», в которой главную роль — русского дипломата и путешественника Николая Резанова — исполнил ее муж. Актриса уже давно сотрудничает с музеем в Казани, она даже отдала туда шляпу и костюм супруга, в которых он снимался в «Человеке с бульвара Капуцинов», а также его гитару.

«Там много вещей известных актеров, — рассказала Людмила Поргина ФАН. — Есть вещи Высоцкого, Даля. В этом году они собираются праздновать 40-летие «Юноны и Авось», меня уже пригласили. Но вначале надо узнать, как будет праздновать театр (Ленком. — Прим. ФАН), наверняка будут отмечать. Надо везде успеть».

По словам Поргиной, она сейчас ждет открытия границ, так как соскучилась по морю. В первую очередь собирается слетать в Болгарию, где у нее есть квартира, подаренная сыном. Также в планах — Греция, Турция, Сочи.

«Обязательно надо внуков вывезти, они у меня год моря не видели из-за коронавируса», — говорит Людмила Андреевна.

Людмила Поргина пока еще не прививалась вакциной от COVID-19, так как не так давно переболела, и у нее есть антитела. Но, по словам актрисы, ее невестка-медик посоветовала обязательно привиться чуть позже, перед поездкой на море.

Напомним, ранее сообщалось, что Людмила Поргина переболела коронавирусом вне больницы, у себя на даче. Также в их семье коронавирусом заразился внук Караченцова, но у него болезнь протекала тяжелее, чем у бабушки.