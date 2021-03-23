Рецидивист изнасиловал костылем отказавшегося пить водку инвалида в ЯНАО

Салехард, 23 марта. Следователи направили в суд уголовное дело по факту сексуального насилия и причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Как стало известно ФАН, уголовник со стажем забил до бессознательного состояния своего знакомого инвалида, а потом изнасиловал его костылем.

По данным следствия, 5 декабря 2020 года в городе Тарко-Сале 55-летний местный житель в пылу гнева избил до бессознательного состояния своего приятеля, который не открывал ему дверь в свое жилище. После того как потерпевший потерял сознание, мужчина совершил с беспомощным человеком действия сексуального характера.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и 132 «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, соединенные с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

Правоохранители выяснили, что перед преступлением потерпевший со своим товарищем употребляли спиртные напитки.

«Они были на поминках общего знакомого, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — После их завершения пострадавший отправился домой. Он, кстати, инвалид, передвигается на костылях. Через некоторое время его знакомый пришел к нему с двумя бутылками водки».

Однако хозяин квартиры, которая находится на первом этаже, не захотел пускать приятеля домой.

«Обвиняемый некоторое время стучался во входную дверь, но ему никто не открывал. Тогда мужчина подошел к окну и увидел, что мужчина смотрит телевизор. Он разбил окно и ворвался в квартиру», — добавил источник.

Бывший заключенный, который был судим пять раз, стал избивать инвалида, пока тот не потерял сознание. После этого обвиняемый сел на стул и выпил водки.

«Наверное, лишняя рюмка вскружила голову злоумышленнику. Он взял принадлежащий потерпевшему костыль и изнасиловал мужчину. По результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила от обильной кровопотери, которая произошла из-за разрыва прямой кишки», — резюмировал источник.

Обвиняемый признал свою вину, но не смог внятно объяснить свои действия с костылем. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.