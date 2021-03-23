Украину обвинили в блокировании колонн с гумпомощью в Донбассе

Донецк, 23 марта. ДНР предъявила обвинение Киеву в том, что Украина на протяжении месяца не пропускает фуры с гуманитарной помощью для жителей республики через КПВВ «Еленовка» в Донбассе.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова в комментарии РИА Новости отметила, что, по словам украинской стороны, гуманитарный груз не пропускается в Донбасс «из соображений безопасности».

«Это значит, по мнению Киева, что в районе населенного пункта Еленовка небезопасно. Но при этом гуманитарный коридор, который позволяет пересекать линию соприкосновения через КПВВ «Еленовка» мирным жителям, работает в обычном режиме», — объясняет Морозова.

Представитель республики констатировала, что позиция украинских властей в контексте обстоятельств выглядит крайне абсурдно. Она отметила, что на вопрос главе делегации Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леониду Кравчуку о том, почему фуры не могут ездить в ДНР, а люди могут, ответа так в республике и не дождались.

Ранее в ДНР сообщили об убийстве мирного жителя в ДНР — он был застрелен украинским снайпером, пишет Газета.Ru Представители ДНР в СЦКК уточнили, что погибший — пенсионер 1950 года рождения.