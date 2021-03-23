Космический корабль «Союз МС-18» назовут в честь Юрия Гагарина

Москва, 23 марта. Корабль «Союз МС-18» отправится к Международной космической станции (МКС) в апреле. Он будет назван в честь Юрия Гагарина, сообщили в Роскосмосе.

Имя первого космонавта уже размещено на поверхности экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На головном обтекателе ракеты будет размещена эмблема «Год Гагарина 1961-2021». Запуск этого корабля назначен на 9 апреля с космодрома Байконур. В составе экипажа находятся россияне Петр Дубров и Олег Новицкий, и американский астронавт Марк Ванде Хай.

Сейчас корабль проходит предстартовую подготовку. Он доставит на МКС 65-ю основную экспедицию. Специалистам на станции понадобилось изменить местоположение предыдущего корабля, «МС-17» для того, чтобы «МС-18» смог совершить стыковку с МКС.

Ранее стало известно, что космонавты успешно перестыковали «Союз МС-17» от модуля «Рассвет» к модулю «Поиск». Также российский специалист заделал вторую трещину на МКС, сообщает «Царьград».