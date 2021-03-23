В Китае научились производить электроэнергию из любых движений

Пекин, 23 марта. Модульная конструкция генераторов электрической энергии, имеющая небольшие размеры, способна вырабатывать электричество из разных движений.

Разработку представили ученые из Китайского университета Гонконга. Принцип ее действия полагается на силу трения или трибоэлектрический эффект. Новый наногенератор получил название WT-TENG. Он представляет собой герметичный сосуд размером с указательный палец. Внутри него находятся электроды и деионизированная вода.

Жидкость перемещается между двумя электронами с помощью колебательных, вращательных и поступательных движений. В итоге она электризуется за счет трения с материалом электродов. Плавательный плот с новыми генераторами смогут заменить используемые ранее огромные конструкции для сбора энергии волн.

Американские ученые также представили проект «умной» рубашки. Она будет вырабатывать электричество от движений человека или пота, сообщает «Ридус».

Ранее сообщалось, что стоимость производства солнечной и ветряной энергии стремительно сокращается. Уже сейчас солнечная генерация выгоднее сетевой электроэнергии.