Родин разоблачил мировой рейтинг уровня коррупции 



Санкт-Петербург, 23 марта. Россия оказалась на 138-м месте из 180 в индексе восприятия коррупции. Насколько объективен мировой рейтинг уровня коррупции и стоит ли доверять его данным, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, индекс восприятия коррупции — показатель, который рассчитывается с 1995 года Transparency International на основе анализов нескольких международных организаций и исследовательских центров. Минимальная оценка — 0 баллов — означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная — 100 баллов — свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Так, в 2019 году Россия оказалась на 138-м месте из 180 в индексе восприятия коррупции в рейтинге Transparency International, набрав 28 баллов из 100. Одинаковые с Россией показатели зарегистрированы у Папуа-Новой Гвинеи, Ливана, Ирана, Гвинеи и Мексики.

«Я задумывался, насколько подобные рейтинги соответствуют действительности. Отмечу, работать с зарубежными рейтингами достаточно сложно, поэтому к мировым рейтингам я серьезно не отношусь и даже особо не обращаю внимание, на какое очередное место, где и кто попал. Чтобы понять, насколько мировой рейтинг объективен, нужно понять его методологию. Если видно, что коллеги, которые презентуют этот рейтинг, не выкладывают первичные данные, то это является очень важным звоночком для того, чтобы усомниться в прозрачности и объективности этой истории», — рассказал Кирилл Родин.

Он также, отметил, что рейтинги ВЦИОМ предоставляют базы данных, по которым проводился расчет. Специалисты полностью открывают методологию, чтобы любой человек, относящийся к профессиональному сообществу, мог проследить любую цифру этих рейтингов. Только в таком случае рейтингу можно доверять, подчеркнул эксперт.

Кирилл Родин также сообщил, что в России предпринимаются попытки подобных исследований уровня коррупции. Этим занимаются разные государственные органы — прокуратура, которая имеет свои публичные рейтинги, и Минэкономразвития.

«Но сегодня в России явление коррупции не изучается в достаточной мере. У нас нет собственного рейтинга, который действительно бы учитывал всю глубину вопросов, связанных с темой бытовой коррупции, и факторов, провоцирующих коррупционное поведение. Я такого инструмента сегодня не вижу, но мы обязательно задумаемся об этом», — подытожил специалист.

Ранее ВЦИОМ сообщил ФАН, в какой сфере россияне чаще встречаются с коррупцией.