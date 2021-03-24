Граждане Чили потребовали закрепить право на доступ к воде в Конституции

Право каждого на доступ к воде должно стать приоритетной задачей в рамках разработки проекта новой Конституции Чили. Действующий основной закон государства это право не обеспечивает, утверждает международная некоммерческая природоохранная организация Greenpeace, которая настаивает на необходимости реформ в области пользования водой в стране.

Опрос «Вода и Конституция»

22 марта во многих странах отмечается Всемирный день воды. Представительство Greenpeace в Чили провело опрос по вопросам доступа к водным ресурсам и закрепления такого права в новой Конституции страны.

По результатам опроса, большинство граждан Чили будут голосовать за тех кандидатов в конституционное собрание, которые обязуются включить в текст новой Конституции право каждого человека на доступ к воде надлежащего качества и в необходимом количестве. За кандидата, поддерживающего эту позицию, проголосуют 95% респондентов. 89% опрашиваемых считают, что защита нескольких тысяч людей, у которых нет доступа к воде, должна быть поставлена во главу угла при разработке проекта нового основного закона страны.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в январе 2020 года, 63% чилийцев уверены, что острая нехватка воды в стране вызвана чрезмерным использованием водных ресурсов крупными предприятиями и слабым законодательством, которое не обеспечивает охрану воды и доступ к ней для населения.

Почти четверть респондентов считают, что главной причиной нехватки воды является недостаточное внимание нынешнего правительства к вопросу охраны окружающей среды. А 17% уверены, что водный кризис вызван климатическими изменениями.

По словам координатора компании Greenpeace в Чили Эстефании Гонсалес, население убеждено, что в стране существуют серьезные проблемы с распределением доступных водных ресурсов, которых с каждым годом становится все меньше.

«Пока ученые предупреждают о растущем дефиците водных ресурсов, 98% воды в Чили используется крупными предприятии для производственной деятельности, а для населения только 2%», — отметила Гонсалес.

Представительница НПО считает «неприемлемым тот факт, что в контексте климатических изменений право доступа к воде не закреплено законом». Гонсалес добавила, что необходимо установить конституционный контроль за водными ресурсами страны.

Greenpeace призывает сделать водные ресурсы национальным достоянием, которое распределяется правительством на равной основе. Представители организации считают, что следует контролировать использование вод крупными сельскохозяйственными, лесохозяйственными и горнодобывающими предприятиями. На текущий момент они самовольно растрачивают этот ресурс и ставят под риск доступ людей к нему.

Дефицит воды в Сантьяго

По состоянию на март 2021 года 77 муниципалитетов страны, расположенных в девяти избирательных округах, сообщали об острой нехватке воды.

Обильные дожди в феврале этого года вызвали сильные оползни в таких районах, как Сан-Хосе-дель-Майпо, где течет река Майпо — источник водоснабжения для всего Сантьяго. 700 человек пострадали, сотни домов были разрушены, жители пострадавших районов столкнулись с нехваткой воды.

Эти события показали уязвимость чилийской столицы, а также многих других частей страны перед лицом природных бедствий.

Зависимость от одного единственного источника воды, водный кризис и климатические изменения ставят под угрозу доступ населения столицы к воде. Со схожими проблемами сталкиваются и другие части Чили.

«Наша система сбора воды на 70% зависит от одной реки Майпо, которая сильно уязвима перед стихийными бедствиями. Когда идут обильные дожди, в реку попадают осадки с вершины горы, наполняя ее и вызывая кризис системы водоснабжения», — отмечает географ Университета Сан-Себастьян Пабло Салучи.

Салучи заявил, что в Сантьяго и в стране в целом необходимо возвести больше резервных источников воды и разработать новые технологии для фильтрации. Также специалист утверждает, что из-за климатических изменений такие явления, как обильные дожди и оползни, будут происходить чаще и станут опаснее.

«Нам нужно охранять наши леса, а не поощрять расширение жилищного строительства, которое заменяет эти экосистемы. В районе каньона реки Майпо, который пострадал больше всего, вырубили леса, строятся проекты до устья Майпо, которая дает нам воду», — утверждает Эстефания Гонсалес.

Вечный водный кризис

Природоохранные группы на протяжении многих лет осуждают неэффективное управление использованием водных ресурсов, в особенности в центральной зоне Чили. Представители Greenpeace утверждают, что было достигнуто соглашение с крупнейшей компанией водоснабжения Чили Aguas Andinas, согласно которому больше внимания уделят использованию водных ресурсов, а вопросы их поддержания и технического обслуживания водопроводов останутся в стороне.

Однако представители Aguas Andinas сообщили в период последних наводнений, что десть лет назад компания инвестировала в строительство новых подземных водосборных объектов и водохранилищ для питьевой воды.

По данным Greenpeace, 98% водных ресурсов в Чили используется в горнодобывающей и сельскохозяйственной промышленности.

«В Чили существует вечная проблема управления распределением водных ресурсов, которых все меньше и меньше. В будущем Сантьяго не просто будет страдать из-за проблемы чистоты реки Майпо, как сейчас, но и столкнется с учащением перебоев в водоснабжении», — заключила Гонсалес.

Правительство в борьбе с нехваткой воды

Еще в 2020 году власти Чили сообщили о проблеме нехватки воды. По словам начальника службы здравоохранения Хорхе Риваса, сток рек в столичном регионе, в частности в городе Вальпараисо и в регионе О’Хиггинс, находились на историческом минимуме в 2020 году. Население Чили должно было принять тот факт, что ситуация с водой не улучшится.

«Нам нужно приложить немало дополнительных усилий, так как, если нынешнее положение дел сохранится, летом 2021 года мы будет вынуждены прибегнуть к программе нормирования потребления воды», — предупредил Ривас.

В 2020 году правительство предприняло ряд мер, позволяющие избежать подобного распределения. Тогда же было принято решение о замене законодательства, которое позволит улучшить управление распределением водных ресурсов в стране.

«Нам необходимо осуществить изменения в законодательстве и в институтах страны по вопросу водных ресурсов, нужно принять новые законы, в которых приоритетом станет обеспечение использования воды населением», — заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

Водный кодекс 1981 года, который представляет собой наследие диктаторского режима Аугусто Пиночета, обеспечивает превращение водных ресурсов в собственность частного сектора, а не общественный ресурс. В связи с этим многие эксперты утверждают, что разработка нового законодательства крайне необходима для борьбы с дефицитом воды.

Нехватка воды в период пандемии

Согласно исследованию, опубликованному Институтом мировых ресурсов, к 2040 году Чили займет первое место в мире по уровню дефицита водных ресурсов, обогнав Ботсвану и Намибию.

В период пандемии коронавируса проблема воды особенно сильно ударила по людям, испытывающим ее нехватку. На 2021 год, по данным издания La Tercera, более 350 тыс. человек не имеют доступ к достаточному количеству воды, чтобы часто мыть руки. В десяти регионах Чили есть города и населенные пункты, воду в которые привозят в автоцистернах.

Согласно опросу Greenpeace, девять из десяти чилийцев считают, что доступ к воде — ключевой фактор для эффективной борьбы с коронавирусом. Только 25% респондентов думают, что власти приложили достаточно усилий, чтобы уменьшить дефицит воды в стране.

Правительству Чили необходимо провести глубокие реформы, чтобы искоренить проблему дефицита воды в стране, настаивают представители НПО и эксперты в стране. Улучшение инфраструктуры, строительство водосборных объектов и водохранилищ, изменение способов распределения воды, разработка нового законодательства — все это необходимо для того, чтобы обеспечить каждому чилийцу равный доступ к воде надлежащего качества и в необходимом количестве.