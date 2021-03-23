Малыш умер в Подмосковье, оставшись без присмотра ушедшей гулять матери-эпилептички

Московская область, 23 марта. Больная эпилепсией молодая женщина оставила без присмотра трехмесячного ребенка и отправилась гулять на улицу. Как стало известно ФАН, когда женщина через четыре часа вернулась домой, малыш уже не подавал признаков жизни.

В дежурную часть города Солнечногорска 22 марта ночью поступило сообщение о смерти трехмесячного мальчика в деревне Лигачево Солнечногорского района. На место происшествия выдвинулись медики и оперативно-следственная группа. На кухне они обнаружили лежащим в коляске труп младенца без признаков насильственной смерти.

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.

«Мама ребенка болеет эпилепсией, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — По ее словам, она решила немного подышать свежим воздухом, поэтому уложила грудничка в коляску и оставила его в таком положении на кухне. Как утверждает 37-летняя женщина, по пути домой она потеряла ключи и не смогла попасть в жилище».

Не найдя ключей от дома, женщина решила дождаться мужа, который работает в крупном сетевом магазине на погрузчике. Мужчина пришел домой только после полуночи. Когда парочка попала домой, ребенок уже был мертв.

«По предварительному диагнозу врачей, младенец скончался от болезни легких. Однако эта трагическая история оставляет много вопросов, на которые пока нет ответов. Наверняка, если бы мать сообщила отцу, что не может попасть к сыну, то он принял бы все меры, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Но по непонятным причинам женщина не сделала этого», — резюмировал источник.

Правоохранители рассматривают вопрос об возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление ребенка в опасности».