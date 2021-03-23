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Якутские ученые научились хранить кефир до 16 суток без изменения вкуса

Якутские ученые научились хранить кефир до 16 суток без изменения вкуса

Якутские ученые разработали способ увеличения срока хранения кефира до 16 суток без изменения вкусовых качеств. В основе — травы, произрастающие в условиях вечной мерзлоты.

Профессор биологического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Надежда Чирикова, участвовавшая в разработке метода хранения кефира, раскрыла ФАН подробности разработки, получившей регистрацию в Роспатенте, а также перспективы ее применения в промышленности и в быту.

— Надежда Константиновна, известны десятки способов длительного сохранения пищи — солью, дымом, сахаром, сушкой, консервацией, заморозкой. При этом всегда стоит одна задача — не потерять свойства продукта. Что представляет из себя разработка якутских ученых, зарегистрированная в Роспатенте?

— Работа проведена в рамках проекта государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ. Предмет нашего исследования — растительные ресурсы Республики Саха (Якутия) и их биологическое разнообразие. Мы изучаем качественный и количественный состав лекарственных и пищевых растений Якутии, влияние условий криолитозоны на накопление биологически активных соединений в растительном сырье.

Выбирая различные виды растений, экспериментируя с концентрацией биологически активных соединений мы разработали фитокомплекс — натуральную пищевую добавку. Сочетание органических соединений позволяет сохранять естественный вид, запах и вкус кефира. При этом остается прежней калорийность продукта и не снижаются его питательные качества — благодаря водорастворимому полисахаридному комплексу и фенольным соединениям растительного происхождения.

Год ушел на экспериментальные работы. При выборе состава фитокомплекса мы учитывали несколько факторов: готовая продукция должна обладать высокими органолептическими свойствами, ее необходимо максимально обогатить биологически ценными компонентами, а концентрация должна быть оптимальной с точки зрения их лечебного воздействия на организм.

Якутские ученые научились хранить кефир до 16 суток без изменения вкуса

— В чем особенность якутских трав?

— Подмосковный одуванчик и одуванчик, который растет в Якутии, могут отличаться количественным составом. Из-за особенностей нашего климата и многолетней криолитозоны, за короткое время местные растения успевают накапливать различные биологически активные соединения, обладающие высокой физиологической активностью.

Якуты издавна знают ценность этих трав, их использовали в пищу. Содержащиеся в них компоненты имеют антибактериальную активность, они благоприятно влияют на здоровье. Перспективные растения, которые можно использовать в пищевой промышленности, в фармакологии — предмет наших исследований.

— А какие растения стали основой фитокомплекса? В каком виде его можно использовать?

— В его основе — лишайник и травянистые растения Якутии. Фитокомплекс представляет измельченный порошок. Предварительно порошок подвергается механохимической активации в шаровой мельнице. Процесс проходит в одну технологическую стадию без добавления растворителей и длится несколько минут. В связи с обширной территорией и малой плотностью населения в нашем регионе недостаточно развита инфраструктура, поэтому данная разработка очень актуальна.

— Какие перспективы ваших исследований, в каких областях жизни их можно применять?

— У нас есть идеи в дальнейшем заниматься вторичной переработкой отходов производства, например, ягод и отходов лесной отрасли. Использование вторичного сырья в качестве доступного источника органических субстанций — одно из динамично развивающихся направлений переработки материалов.

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