Якутские ученые научились хранить кефир до 16 суток без изменения вкуса

Якутские ученые разработали способ увеличения срока хранения кефира до 16 суток без изменения вкусовых качеств. В основе — травы, произрастающие в условиях вечной мерзлоты.

Профессор биологического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Надежда Чирикова, участвовавшая в разработке метода хранения кефира, раскрыла ФАН подробности разработки, получившей регистрацию в Роспатенте, а также перспективы ее применения в промышленности и в быту.

— Надежда Константиновна, известны десятки способов длительного сохранения пищи — солью, дымом, сахаром, сушкой, консервацией, заморозкой. При этом всегда стоит одна задача — не потерять свойства продукта. Что представляет из себя разработка якутских ученых, зарегистрированная в Роспатенте?

— Работа проведена в рамках проекта государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ. Предмет нашего исследования — растительные ресурсы Республики Саха (Якутия) и их биологическое разнообразие. Мы изучаем качественный и количественный состав лекарственных и пищевых растений Якутии, влияние условий криолитозоны на накопление биологически активных соединений в растительном сырье.

Выбирая различные виды растений, экспериментируя с концентрацией биологически активных соединений мы разработали фитокомплекс — натуральную пищевую добавку. Сочетание органических соединений позволяет сохранять естественный вид, запах и вкус кефира. При этом остается прежней калорийность продукта и не снижаются его питательные качества — благодаря водорастворимому полисахаридному комплексу и фенольным соединениям растительного происхождения.

Год ушел на экспериментальные работы. При выборе состава фитокомплекса мы учитывали несколько факторов: готовая продукция должна обладать высокими органолептическими свойствами, ее необходимо максимально обогатить биологически ценными компонентами, а концентрация должна быть оптимальной с точки зрения их лечебного воздействия на организм.

— В чем особенность якутских трав?

— Подмосковный одуванчик и одуванчик, который растет в Якутии, могут отличаться количественным составом. Из-за особенностей нашего климата и многолетней криолитозоны, за короткое время местные растения успевают накапливать различные биологически активные соединения, обладающие высокой физиологической активностью.

Якуты издавна знают ценность этих трав, их использовали в пищу. Содержащиеся в них компоненты имеют антибактериальную активность, они благоприятно влияют на здоровье. Перспективные растения, которые можно использовать в пищевой промышленности, в фармакологии — предмет наших исследований.

— А какие растения стали основой фитокомплекса? В каком виде его можно использовать?

— В его основе — лишайник и травянистые растения Якутии. Фитокомплекс представляет измельченный порошок. Предварительно порошок подвергается механохимической активации в шаровой мельнице. Процесс проходит в одну технологическую стадию без добавления растворителей и длится несколько минут. В связи с обширной территорией и малой плотностью населения в нашем регионе недостаточно развита инфраструктура, поэтому данная разработка очень актуальна.

— Какие перспективы ваших исследований, в каких областях жизни их можно применять?

— У нас есть идеи в дальнейшем заниматься вторичной переработкой отходов производства, например, ягод и отходов лесной отрасли. Использование вторичного сырья в качестве доступного источника органических субстанций — одно из динамично развивающихся направлений переработки материалов.