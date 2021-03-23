Ведьма Полынь рассказала о бесах Алексея Панина и обреченности его дочери

Наследственность актера Алексея Панина станет причиной трагической судьбы его дочери Анны. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Пол мнению эксперта, те же причины, что сделали Алексея Панина скандально известным, в будущем будут оказывать влияние и на судьбу его дочери.

«Есть такое понятие — генетика. Есть вещи, которые передаются по наследству, — склонность к алкоголизму, наркомании и еще чему-то. Генетика будет играть огромную роль в ее жизни. Если говорить медицинским языком, с генетикой Панина не все хорошо. Если говорить языком эзотерическим, там имеет место подселение. Это то, что называется «родовые бесы». Они переходят из поколения в поколение, и при таком постоянном близком контакте с отцом, конечно, эта девочка уже имеет ряд подселений», — сообщила специалист.

Алена Полынь указала, к чему именно, на ее взгляд, Анну могут привести родовые бесы Алексея Панина.

«Безусловно, они поведут ее по тупиковой ветви развития. На определенном этапе это будет и алкоголь, и разгульные действия, которые могут привести к суициду или смерти с чьей-то «помощью», — пояснила собеседница ФАН.

В завершение она подчеркнула, что дочь актера уже вряд ли сможет что-то изменить в своей судьбе.

«У нее нет выбора. Сейчас она в возрасте, когда уже начинает формироваться личность, так сказать, взрослого человека. Она другой жизни не видела и не понимает, что может быть иначе. Все это веселье она восприняла, как норму. Для нее жить по-другому ненормально», — подытожила ведьма.

Ранее Алена Полынь выразила уверенность в том, что Анна превзойдет своими выходками скандально известного отца.